PSD acusa Governo de “acumular” receita fiscal e de não ajudar os portugueses

O PSD aproveitou a reunião da comissão permanente da Assembleia da República – órgão que funciona durante as férias parlamentares – para voltar a colocar em cima da mesa a necessidade de baixar o IRS ainda este ano e acusar o Governo de "acumular" receita fiscal.

Numa declaração política, o deputado social-democrata Hugo Carneiro sustentou que “o acréscimo de receita fiscal nos primeiros sete meses do ano é o dobro do que previa o Orçamento do Estado para a totalidade de 2023”, devido à inflação, o que torna possível baixar o IRS ainda este ano. “Temos de reduzir já, em 2023, 1200 milhões de euros no IRS. Porque o Estado está a arrecadar muito mais receita fiscal”, afirmou, retomando a proposta que o líder do PSD anunciou na Festa do Pontal e que vai ser discutida no dia 20 deste mês no Parlamento.

Hugo Carneiro sublinhou o argumento de que a devolução de 1200 milhões de euros em IRS aos portugueses ainda este ano não “belisca” o saldo orçamental nem a redução programada da dívida pública. “Não podemos compactuar com o Estado a arrecadar receita sem ajudar os portugueses. Esta não é uma luta partidária, é uma luta pela justiça fiscal que a todos deveria unir”, defendeu.

O social-democrata acusou ainda o Governo de não resolver os problemas da habitação e de criar um “choque frontal” com o Presidente da República, além de ignorar os alertas do Banco de Portugal sobre a taxa de esforço das famílias para pagar o crédito das casas. “Este é o imposto da marca socialista”, disse, referindo ainda os problemas nos serviços públicos como encerramento de conservatórias e a manutenção “inexplicável” de atendimento por marcação nas repartições de finanças.

Chega anuncia moção de censura

Pelo Chega, André Ventura optou por fazer um balanço do Verão, atacando o Governo nos temas quentes: o silêncio do primeiro-ministro no Conselho de Estado, a aprovação e a promulgação da nova lei da droga, a reconfirmação do pacote Mais Habitação pelo PS, os problemas na saúde e ainda as greves dos professores que vão marcar o início do ano lectivo.

Acusando o PS de ser a "maior afronta" ao país e à democracia, o presidente do Chega anunciou, como já tinha feito o líder da bancada após a conferência de líderes desta quarta-feira, que o partido irá apresentar uma moção de censura ao Governo "na próxima semana".

Contudo, o Chega só poderá apresentar a moção a partir de dia 15, data de arranque da segunda sessão legislativa, uma vez que já apresentou uma moção de censura na primeira sessão. Será a terceira moção de censura a este Governo, a contar com a da Iniciativa Liberal, apresentada em Janeiro deste ano.

Na reunião da comissão permanente (composta apenas por 46 deputados em 230) as declarações políticas não têm réplica ao contrário do modelo habitual das sessões plenárias. A nova sessão legislativa começa no próximo dia 15 de Setembro.