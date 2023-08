PSD propõe redução de 10% no IRS até ao sexto escalão já em 2023

O PSD deu a conhecer as primeiras cinco medidas com que pretende pôr em prática a defesa do alívio da carga fiscal que tem estado presente nos discursos do anterior líder, Rui Rio, e a que o actual, Luís Montenegro, tem dado continuidade. No essencial, os sociais-democratas apostam na descida do IRS, em especial para a classe média, na fixação de jovens e ainda na promoção da produtividade.

