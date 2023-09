Jeanne du Barry: A Favorita do Rei abre Festa do Cinema Francês

A Festa do Cinema Francês chega à 24.ª edição em Outubro, com mais de 70 filmes em 10 cidades portuguesas, abrindo com Jeanne du Barry: A Favorita do Rei, da realizadora e actriz Maïwenn, anunciou esta terça-feira a organização.

O filme da realizadora francesa abriu o Festival de Cannes, em Maio, e gerou polémica, não apenas pela escolha do actor norte-americano Johnny Depp para protagonista, mas também pelo facto de Maïwenn ter cuspido num restaurante sobre o jornalista Edwy Plenel, director da publicação Mediapart, que revelou alegações de violação contra o ex-marido da cineasta Luc Besson, entretanto arquivadas por falta de provas. Estreou-se logo a seguir nas salas francesas, onde se tornou o filme de abertura de Cannes mais bem-sucedido desde que, em 2013, O Grande Gatsby, de Baz Luhrmann deu início ao festival. O filme tem estreia comercial nas salas portuguesas a 2 de Novembro.

A recepção crítica foi morna, mesmo fora dos escândalos, que incluem também rumores sobre querelas entre o protagonista e a realizadora durante a rodagem. Aquando da estreia em Cannes, Vasco Câmara, crítico do PÚBLICO escreveu que o filme, "sobre os amores em Versalhes entre Luís XV e a sua favorita, Jeanne Bécu, pelo casamento tornada Condessa du Barry", era "parco a talhar uma expressividade" e havia uma "ausência de empatia, ou mesmo de intimidade, entre Depp e Maïwenn", a realizadora que é também protagonista. Acrescentou ainda que "Luís XV de Depp é de uma imensa sensaboria".

A abertura da Festa do Cinema Francês irá acontecer no dia 5 de Outubro, no Cinema São Jorge, em Lisboa, cinema no qual serão mostrados 55 filmes até 15 de Outubro, transitando depois, entre 17 e 20 de Outubro, para as salas NOS Amoreiras. De acordo com o comunicado da organização, a festa vai passar por Lisboa, Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Évora, Beja, Viseu, Faro e Lagos até ao início de Novembro.

"Como sempre, o ponto mais forte da Festa são os encontros com cineastas. Este ano teremos a honra de receber duas realizadoras que, além de viverem em França, possuem em comum tanto a origem portuguesa como filmografias profundamente marcadas pela francofonia. Assim, Cristèle Alves Meira será alvo da secção Foco, com a exibição da sua premiadíssima longa-metragem, Alma Viva, além de uma mostra inédita com as suas quatro curtas-metragens", pode ler-se no comunicado da organização, que também revela a presença da actriz e realizadora Maria de Medeiros, a apresentar uma versão restaurada do seu filme Capitães de Abril, co-produção portuguesa, francesa, italiana e espanhola do ano 2000.

O realizador Nicolas Philibert, que este ano ganhou o Urso de Ouro em Berlim pelo seu novo filme, Sur l'Adamant, vai ser alvo de uma retrospectiva, com a exibição de 18 dos seus filmes na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, com a presença do próprio.

"Do programa de 2023 constam as antestreias de obras recém-produzidas em França, e também uma grande selecção de filmes inéditos nas salas de cinema portuguesas", acrescentou a organização.