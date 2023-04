Johnny Depp como Luís XV, e em francês, abre o Festival de Cannes

Jeanne du Barry, de Maïwenn, em que o actor norte-americano aparece como Luís XV, é o filme de abertura da 76ª edição do Festival de Cannes. Será a 16 de Maio, dia aliás em que o título chega também às salas francesas. É a estreia mundial do filme sobre a ascensão e queda de uma favorita do rei. Jeanne Vaubernier, rapariga do povo, colocou os seus charmes ao serviço do seu desejo de ascensão social e foi progredindo, de amante do conde Du Barry ao coup de foudre real, que fez dela a favorita oficial, para escândalo da corte em Versailles.

É a sexta longa-metragem de Maiwen, realizadora já premiada em Cannes: Prémio do Júri em 2011 por Polisse (quatro anos depois, Emmanuelle Bercot receberia o prémio de interpretação feminina por Mon Roi). É, aliás, uma protegida do director artístico do festival, Thierry Frémaux, que, chegados aqui, não podia ignorar esta produção de 20 milhões de euros (que teve dinheiro da Arábia Saudita). Jeanne du Barry está em Cannes a concurso.

A própria Maiwen interpreta Jeanne Vaubernier. É o primeiro filme de Depp em três anos, um regresso depois do mediático processo judicial que o opôs à ex-companheira Amber Heard - acusações mútuas de violência conjugal e difamação. Colocado, no decorrer desse processo, na prateleira das produções americanas, Depp procurou a Europa, onde, anuncia-se, vai realizar um biopic de Amedeo Modigliani.

Jeanne Du Barry foi rodado em Versailles e é falado em francês.

O festival anuncia a programação oficial no dia 13. Mas tem dado a espreitar a sua caixa de novidades: Killers of the Flower Moon, de Scorsese, e Indiana Jones and the Dial of Destiny, de James Mangold, estrear-se-ão na Croisette. Assim como a, já polémica, série de Sam Levinson para a HBO, The Idol, com Lily-Rose Depp (filha de Johnny) e Abel "The Weeknd" Tesfaye.