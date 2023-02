O Urso de Ouro de Berlim foi para Sur l’Adamant, de Nicolas Philibert

O Prémio do Júri atribuído a João Canijo, por Mal Viver, foi obra de um júri, presidido pela actriz Kristen Stewart, que designou no final da cerimónia de encerramento da 73.ª Berlinale, na noite de sábado, Sur L'Adamant como o Urso de Ouro.

É o filme que traz o cineasta Nicolas Philibert de novo para a ribalta. Foi ele, há mais de vinte anos, o realizador de Être et Avoir.

L'Adamant é um Centro de Dia em Paris, um edifício flutuante no Sena, que acolhe pessoas que sofrem de perturbações psiquiátricas, que as ajuda a estabelecerem uma relação com o mundo. Uma escolha defendida com ardor pela presidente do júri, como se nos convidasse a entrar a bordo dessa estrutura flutuante, e recebida com igual nível de emoção pelo premiado, que tem hoje 72 anos.

Chamados ao palco desta cerimónia de encerramento foram ainda Philippe Garrel, Melhor Realizador por Le Grand Chariot, dirigindo o filho Louis (que sexta-feira à noite subira ele ao palco dos Césars em Paris para ser premiado como argumentista por L'Innocent) e as filhas Esther e Lena na história de uma família de artistas às voltas com a herança familiar; a alemã Angela Schanelec, que se fez representar pelo seu produtor para receber o prémio do melhor argumento por Music, distinção apresentada por outro dos jurados, o cineasta Radu Jude, que defendeu que o script de Angela não é um lugar de controle mas um lugar de elipse e de liberdade; Christian Petzold, Grande Prémio do Júri por Afire; Hélène Louvart, a directora de fotografia de Disco Boy, de Giacomo Abbruzzese, Urso de Prata para Extraordinária Contribuição Artística e, melhores intérpretes, Thea Ehrlich, a actriz transgénero de Till the End of the Night, e, o resultado do talento de Estíbaliz Solaguren para dirigir crianças, Sofia Otero (20.000 Especies de Abejas).