Aos 89 anos, Giorgio Armani continua a surpreender e levou alta-costura a Veneza

O criador italiano inspirou-se nas emoções do cinema para um desfile repleto de celebridades, a propósito do Festival de Veneza. Aos 89 anos, ainda lhe falta concretizar um sonho: ser realizador.

A moda é inspirada pela vida, pela arte e, claro, pelo cinema — mote para o desfile de Giorgio Armani, em Veneza, a propósito do 80.º Festival de Veneza. One Night Only (Uma noite apenas) mostrou o melhor da alta-costura do criador italiano perante uma plateia repleta de celebridades.

Armani levou brilho, drama e estrelas à cidade dos canais, com um desfile no Arsenale, o antigo estaleito da cidade. Os longos vestidos de noite brilharam mais do que as luzes dos do Grande Canal, graças às lantejoulas, a mimetizar o clássico padrão dos losangos. Com a colecção a variar pouco além dos neutros, o criador adicionou alguma cor com azuis, verdes e rosa.

Já as silhuetas, ora abraçavam o corpo das modelos, ora esvoaçavam pela passerelle. A atmosfera do século XVI traduziu-se ainda nos dramáticos colares em tule, saídos do Renascimento, que não deixavam as modelos vacilar na postura e na elegância.

No final, Giorgio Armani cruzou a passerelle, como é costume, num smoking preto, desta vez apoiado numa modelo, que o ajudou a andar. Na conferência de imprensa antes do desfile, avança a revista Vogue, o criador mostrou-se emocionado com a demonstração de afecto que os venezianos lhe haviam reservado para estes dias.

Muitos aguardavam para o ver a bordo do seu iate privado, onde ficou alojado durante a estadia em Veneza. Uma das fãs que aguardava para tirar uma selfie, contou, começou a chorar quando Armani se aproximou: “Também chorei. Foi tocante. Aquele momento é uma recompensa por toda a dedicação que coloquei no meu trabalho ao longo dos anos”, confessou.

“As emoções são os que nos faz sentir vivos”, sublinhou ainda o criador. É por esse motivo que o cinema o inspira tanto a criar. “Os filmes são sobre emoções e é isso que gostaria de dar às pessoas”, defendeu, comparando a moda à sétima arte. E ainda deixa um desejo para concretizar, lembrando que os 89 anos não são impedimento: “Não me importava de realizar um filme.”

Foto Sophia Loren YARA NARDI/reuters

Este ano, o Festival de Veneza ficou aquém das expectativas no que toca à presença das celebridades de Hollywood, muitas a cumprir a greve dos actores. Contudo, Armani não teve dificuldade em encher a primeira fila do espectáculo com o seu exército de embaixadores, incluindo as actrizes Jessica Chastain, Sophia Loren e Sydney Sweeney ou o actor britânico Rege-Jean Page.

One Night Only mais do que ser um desfile de alta-costura, é um espectáculo de moda a honrar o legado de Armani, um dos criadores mais conceituados de todo o mundo. No passado, o italiano já organizou desfiles semelhantes em Tóquio, Nova Iorque, Londres ou Dubai. No final deste mês, volta a pisar a passerelle na Semana da Moda de Milão.