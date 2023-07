É oficial: os actores e actrizes de Hollywood vão mesmo entrar em greve

Desde 1980 que os actores americanos não entravam em greve e desde 1960 que não o faziam ao mesmo tempo que os argumentistas. Vão fazê-lo agora, numa paralisação presumivelmente histórica que se inicia a partir da meia-noite desta sexta-feira (hora de Los Angeles). O desfecho já era previsível, mas a decisão foi oficializada e anunciada ao início desta noite numa conferência de imprensa do SAG-AFTRA, sindicato que junta a guilda Screen Actors Guild e a federação Federation of Television and Radio Artists e representa os intérpretes das poderosas indústrias do cinema e da televisão do país.

