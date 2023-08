Novo fóssil no Brasil é o antepassado mais completo dos pterossauros já descrito

O réptil de 230 milhões de anos, que foi encontrado no Rio Grande do Sul (Brasil), tinha garras e um bico imponentes. O achado deste fóssil foi publicado na revista Nature.

Quem vê os sedimentos terrosos num barranco no município de São João de Polêsine, no interior do Rio Grande do Sul (Brasil), não imagina que ali foram descobertos restos de um animal que pode trazer informações importantes sobre a evolução da linhagem que originou, por um lado, os dinossauros e, por outro, os pterossauros.