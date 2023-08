Novo Banco já transferiu depósitos de empresas venezuelanas para conta do tribunal

Na sequência do anúncio feito pelo Governo venezuelano de desbloqueio, por decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, de 1,5 mil milhões de dólares (cerca de 1,3 mil milhões de euros) reclamados por várias empresas públicas do país, o Novo Banco esclareceu que já não tem na sua posse esses valores.

“Precisamente por força da existência de dúvidas [de legitimidade de acesso aos depósitos], o Novo Banco tinha já, em 2021, procedido à transferência para uma conta dos tribunais portugueses da totalidade dos fundos não bloqueados pertencentes a entidades públicas venezuelanas”, esclarece a instituição, em resposta ao PÚBLICO.

A instituição que nasceu da intervenção do Banco Espírito Santo, onde foram abertas as referidas contas de depósito, não refere os montantes transferidos para conta caucionada à guarda da Justiça portuguesa.

O Novo Banco adianta ainda que a decisão judicial “era aguardada” e “vem esclarecer questões que o banco tinha já suscitado, por sua iniciativa, junto dos tribunais portugueses em virtude das dúvidas existentes relativamente à representação legal das entidades públicas venezuelanas”.

Acrescenta que “à luz dos deveres legais impostos a instituições bancárias, o Novo Banco não poderia proceder a quaisquer transferências bancárias enquanto as referidas dúvidas não fossem clarificadas”, e que “a situação em causa não se verifica exclusivamente em Portugal, sendo vários os casos de idêntica natureza que correm em tribunais estrangeiros”.

Por último, a instituição adianta que “a sentença agora conhecida não tem impacto nos rácios de liquidez ou capital do Novo Banco”.

A decisão judicial foi tornada pública pelo governo venezuelano e noticiada esta quinta-feira pela Lusa.

“O Governo bolivariano [da Venezuela] ganha acção judicial e recupera os seus activos em Portugal. Mil quinhentos milhões de dólares foram desbloqueados do Novo Banco”, afirmou o ministro de Comunicação e Informação da Venezuela, Freddy Ñañez, na sua conta na rede social X (ex-Twitter), avança a agência de notícias, acrescentando que "o ministro acompanha a mensagem com a publicação de imagens, em idioma castelhano, de decisão do Tribunal Central Civil de Lisboa".