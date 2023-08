Há 37 deputados a exercer mais de cinco cargos e 34 são do PS e PSD

Dos 230 deputados ao Parlamento, 16,1% exercem cinco ou mais cargos ou funções além do mandato parlamentar na Assembleia da República (AR). Destes 37 deputados, 34 são do PS e do PSD; ambos os partidos têm 17 deputados a exercer cinco ou mais cargos. A social-democrata Sónia Ramos é a deputada que mais funções acumula.

De acordo com os dados divulgados pela Transparência Internacional Portugal através da plataforma Integrity Watch Portugal (e que têm por base a informação declarada no registo de interesses dos parlamentares), e que o Eco noticiou nesta segunda-feira, dos deputados que, na actual sessão legislativa, se encontram em situação de efectivo, efectivo temporário e efectivo definitivo, seis exercem mais de dez cargos ou funções, número que aumenta para 31 quando falamos daqueles que exercem entre cinco e dez. Por oposição, 64 deputados não exercem qualquer outra função, o que corresponde a 27,8%.

No topo da tabela de quem mais cargos ou funções desempenha – inclui actividades remuneradas e não remuneradas, da colaboração com órgãos de comunicação social à pertença a órgãos municipais – está a deputada Sónia Ramos, do PSD. A social-democrata exerce 18 funções, sendo, por exemplo, presidente da comissão política distrital do PSD de Évora e conselheira nacional do partido. Além de desempenhar cargos no PSD, a deputada escreve também artigos de opinião para diferentes órgãos de comunicação.

Segue-se Cláudia Santos, que soma 16 funções. A socialista faz investigação na Universidade de Coimbra, sendo membro da direcção do Instituto de Direito Penal Económico e Europeu da mesma universidade, dedica-se, em nome individual, ao comércio e fabrico de produtos de uso pessoal e é ainda presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em terceiro lugar surge a deputada do PSD, Olga Silvestre, que exerce 13 cargos, que passam pelo desporto (na Associação de Futebol de Leiria) e pela advocacia, enquanto profissional liberal.

Os dados compilados pela Integrity Watch Portugal mostram ainda que, por norma, os deputados que exercem mais funções ou cargos pertencem ao Partido Socialista (120) e ao Partido Social Democrata (77). Se falarmos apenas naqueles que exercem cinco ou mais cargos, PS e PSD estão empatados: ambos têm 17 deputados nessa situação. Daqueles 37 deputados, a maioria está em regime de exclusividade (23). Estes dados têm por base o registo biográfico feito junto do Parlamento, que é de preenchimento livre e facultativo.

Segundo os dados, a maioria dos deputados que desempenham vários cargos ou funções é homem. Já no que toca a idades, no topo está a faixa etária dos 50 aos 59 anos. Entre os deputados mais jovens (com menos de 30 anos), aquele que mais cargos ou funções exerce é o socialista Miguel Costa Matos, com um total de 12.

Por último, no que toca profissões, a maioria dos deputados que desempenham mais cargos ou funções é jurista, seguindo-se advogados e economistas. Em termos gerais, são também estas as três profissões mais representativas entre os 230 deputados.