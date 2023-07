Madonna: “Apercebi-me da sorte que tenho em estar viva”

“Quando as coisas estavam a correr mal, os meus filhos apoiaram-me. Isso fez toda a diferença.” Mais de um mês depois de ter sido internada nos cuidados intensivos, num hospital nova-iorquino, para tratar uma infecção bacteriana, a estrela da pop fez uma actualização sobre o seu estado de saúde, em que descansa fãs e enternece-se pelo facto de os filhos se terem juntado para a apoiar.

“Como mãe, podemos ser apanhados pelas necessidades dos nossos filhos e por estarmos interminavelmente a dar [de nós]. Mas, quando as coisas estavam a correr mal, os meus filhos apareceram mesmo para mim”, relata a cantora, desabafando: “Vi um lado deles que nunca tinha visto antes.”

Durante a sua estada no hospital, os filhos da cantora reuniram-se em Nova Iorque para apoiarem a mãe. Madonna, de 64 anos, tem dois filhos biológicos, Lourdes, de 26, e Rocco, de 22 anos, e quatro filhos adoptivos: David, de 17, Mercy, também de 17, e as gémeas Estere e Stella, ambas com 10.

A cantora já tinha partilhado com os fãs estar a recuperar, pouco depois de ter recebido alta, mas agora diz que já se sente capaz de reflectir sobre o que aconteceu. E não tem dúvidas sobre qual foi o melhor remédio no seu caso: “o amor da família e dos amigos”.

A estrela aproveitou ainda a oportunidade para agradecer ao seu empresário Guy Oseary, destacando “a sorte” por estar viva.

Madonna deverá, agora, reagendar os concertos que teve de cancelar na América do Norte e começar a sua Celebration Tour pela Europa. O primeiro concerto está programado para o Reino Unido, em Outubro. A Lisboa, a diva da pop chega em Novembro, com duas noites na Altice Arena (o primeiro concerto, a 6, já está esgotado, mas ainda há lugares para o dia seguinte, segundo o site da digressão).