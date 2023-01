Madonna regressa a Portugal para um concerto a 6 de Novembro

Cantora levará à Altice Arena, em Lisboa, The Celebration Tour, comemoração dos seus 40 anos de carreira.

Madonna vai regressar a Lisboa, cidade onde chegou a fixar residência, para um concerto na Altice Arena, a 6 de Novembro deste ano. O espectáculo está inserido na digressão de comemoração dos 40 anos de carreira da cantora norte-americana, The Celebration Tour.

“Estou entusiasmada [com a perspectiva de] explorar o maior número de canções possível e de dar aos meus fãs o espectáculo que há tanto tempo esperam”, diz Madonna, citada pelo comunicado de imprensa da promotora Ritmos & Blues.

Os bilhetes serão colocados à venda na sexta-feira, 20 de Janeiro. Os preços ainda não foram anunciados.

A última passagem de Madonna pelos palcos nacionais data do início de 2020, quando instalou no Coliseu de Lisboa o disco Madame X, fruto da sua imersão na capital portuguesa e da sua abertura a múltiplas contaminações, do fado ao batuque de Cabo Verde. O ciclo de oito concertos inicialmente previsto acabou por ser encurtado para seis datas devido ao cansaço da artista.

A nova digressão de Madonna terá início a 15 de Julho em Vancouver, no Canadá, e terminará a 1 de Dezembro em Amesterdão, nos Países Baixos. Segundo os promotores, a cantora revisitará todo o seu percurso artístico, homenageando a cidade de Nova Iorque, onde tudo começou. Bob the Drag Queen a.k.a. Caldwell Tidicue é o convidado especial da tournée.