Madonna é hospitalizada e adia digressão

A cantora norte-americana Madonna esteve hospitalizada vários dias numa unidade de cuidados intensivos com uma "grave infecção bacteriana" e foi forçada a cancelar o arranque da digressão The Celebration Tour, que teria passagem prevista por Portugal, em Novembro.

A informação foi avançada pelo agente de Madonna, Guy Oseary, através da rede social Instagram.

"A sua saúde está a melhorar, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação total", acrescentou Oseary.

Madonna foi internada no passado sábado, segundo a mesma nota.

"Neste momento, precisamos de interromper todos os compromissos, o que incluiu a digressão. Partilharemos mais detalhes assim que os tenhamos, incluindo uma nova data de arranque da digressão e a recalendarização dos espectáculos", escreveu o agente.

Madonna tinha dois concertos marcados para 6 e 7 de Novembro na Altice Arena, em Lisboa.

Aos 64 anos, a cantora anunciara uma digressão centrada na interpretação dos seus maiores sucessos, numa celebração dos 40 anos do single Holiday, o seu primeiro êxito musical. A The Celebration Tour arrancaria a 15 de Julho em Vancouver, no Canadá, e marcaria um regresso aos grandes estádios e arenas e um afastamento da sua anterior digressão, de carácter mais experimental e teatral.