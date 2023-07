Depois de susto com infecção, Madonna diz que o foco é a sua saúde

A rainha do pop partilhou nesta segunda-feira uma publicação na sua conta do Instagram onde relata o seu estado de saúde depois de ter sido internada.

Foi através de uma mensagem nas redes sociais que Madonna informou os fãs sobre o seu estado de saúde. Na publicação, onde incluiu uma selfie, lê-se: “Obrigada pela vossa energia positiva, orações e pelas palavras de encorajamento. Senti o vosso amor. Estou a recuperar e incrivelmente agradecida por todas as bênçãos na minha vida.”

No final de Junho, Madonna esteve internada vários dias numa unidade de cuidados intensivos com uma "grave infecção bacteriana" e foi forçada a cancelar o arranque da digressão The Celebration Tour, que teria passagem prevista por Portugal, em Novembro.

Na publicação na rede social Instagram, a estrela pop realçou que o seu plano é reagendar os seus próximos concertos na América do Norte e só começar a sua digressão na Europa, em Outubro.

Sobre o tempo que esteve internada, Madonna revelou: “O meu primeiro pensamento quando acordei no hospital foram os meus filhos. O meu segundo pensamento foi que não queria desiludir ninguém que tivesse comprado bilhetes para a minha digressão. Também não queria desiludir as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar o meu espectáculo. Detesto desiludir alguém.”

Nos comentários, muitas foram as mensagens de apoio e carinho para com a cantora norte-americana. De fãs a amigos e famosos, destacou-se Donatella Versace que desejou uma boa recuperação, lembrando a artista que o mundo estaria à sua espera.

Centrada na interpretação dos seus maiores êxitos, Madonna anunciara uma digressão para celebrar os 40 anos do single Holiday, o seu primeiro sucesso musical. A The Celebration Tour tinha como data prevista para começar o próximo sábado, 15 de Julho, em Vancouver, Canadá.

O seu retorno aos palcos significaria o regresso aos grandes estádios e arenas e uma mudança em relação à sua anterior digressão, que teve um carácter mais experimental e teatral.

No final da sua publicação, Madonna remata: “O meu foco agora é a minha saúde e ficar mais forte e garanto-vos que voltarei a estar convosco assim que puder!”