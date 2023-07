Causa da morte de Julian Sands classificada de indeterminada

A polícia do condado de San Bernardino, Califórnia, informou que a causa final da morte do actor britânico Julian Sands foi considerada indeterminada, ressalvando que a conclusão é “comum quando se trata de casos deste tipo”.

Sands, conhecido por ter integrado o elenco do premiado Quarto com Vista Sobre a Cidade (1985), foi dado como desaparecido a 13 de Janeiro. O actor britânico tinha saído para uma caminhada nas montanhas de San Gabriel, na Califórnia, a 80 quilómetros de Los Angeles, quando o mau tempo se abateu sobre a região e, no mesmo dia, a família participou o desaparecimento.

O carro do actor foi encontrado na área das montanhas de San Gabriel e os toques do seu telefone mostraram que se dirigia para Baldy Bowl, uma área coberta na altura por gelo e neve. Tentativas posteriores de identificar o telefone de Sands revelaram-se infrutíferas, muito provavelmente, “devido à falta de serviço de telemóvel ou à falha de bateria do telemóvel”.

As condições atmosféricas, que levaram o Presidente Joe Biden a decretar estado de catástrofe na região, dificultaram as buscas, com as autoridades a suspenderem as operações mais de um mês depois, a 23 de Fevereiro. O corpo da estrela viria a ser recuperado em Junho, mais de cinco meses depois de ter sido dado como desaparecido.

Julian Sands era natural de Otley, Leeds, no condado de West Yorkshire, Inglaterra, e casado com a escritora norte-americana Evgenia Citkowitz, com quem teve duas filhas; deixou ainda um terceiro filho do primeiro casamento com a jornalista da BBC Sarah Sands.