Príncipe Harry, DeGeneres e Oprah entre os retirados das cheias em Montecito

Há cinco anos, na madrugada de 9 de Janeiro de 2018, uma torrente de lama e detritos soltou-se de áreas queimadas nas montanhas de Santa Ynez e arrasou Montecito, uma região do condado de Santa Bárbara, no estado norte-americano da Califórnia, conhecida por albergar ricos e famosos. Na altura, o balanço foi de 23 mortos e a destruição de mais de uma centena de residências.

Nesta segunda-feira, as sirenes voltaram a soar com uma ordem de evacuação imediata para os residentes de Montecito, entre os quais se destacam figuras como o príncipe britânico Harry, que se mudou para a soalheira Califórnia em 2020, morando aí com a sua mulher, Meghan Markle, e os dois filhos, Archie e Lilibet; ou as apresentadoras Ellen DeGeneres e Oprah Winfrey.

DeGeneres partilhou nas redes sociais a situação. Num vídeo, que a mostra junto a uma forte e rápida corrente de água lamacenta, a antiga apresentadora do The Ellen DeGeneres Show reforçou que “Montecito está em completa evacuação, a cidade inteira”.

De acordo com a CNN, a região de Montecito foi atingida, na segunda-feira, por um intenso período de chuvas, com uma precipitação de 25 centímetros em 24 horas, o que equivale a 250 litros por metro quadrado. “Este é o quinto aniversário do incêndio e dos deslizamentos de lama que mataram tantas pessoas, e as pessoas perderam as suas casas e vidas. Isto é uma loucura. No aniversário de cinco anos, estamos a ter uma chuva sem precedentes”, rematou DeGeneres.

E a ameaça para já mantém-se: os meteorologistas avisaram que mais inundações e deslizamentos de terras podem ocorrer na Califórnia, uma vez que uma sétima onda de chuva forte se aproxima do estado, após uma série de tempestades brutais que provocaram danos generalizados e mataram pelo menos 19 pessoas.