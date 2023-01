Actor Julian Sands desapareceu há uma semana nas montanhas da Califórnia

Não há sinal do actor britânico Julian Sands, que desapareceu há uma semana nas montanhas da Califórnia, EUA. As buscas para encontrar o artista, que se tornou conhecido pelo papel no filme Quarto com Vista sobre a Cidade, continuam, depois de o seu carro ter sido encontrado no parque das Montanhas de San Gabriel, a 80 quilómetros de Los Angeles, informou o Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino.

O actor, de 65 anos, foi dado como desaparecido na passada sexta-feira, 13 de Janeiro, depois de ter ido caminhar sozinho nas montanhas cobertas de neve, da zona de Baldy Bowl. As condições atmosféricas têm dificultado e atrasado as buscas, mas as autoridades garantiram, nesta quinta-feira, que ainda não há prazo para as dar por terminadas.

A família do britânico, a viver nos EUA, terá mandado rebocar o carro de Sands, encontrado no parque de estacionamento, onde o deixou antes da caminhada. O alerta foi dado pela própria família pelas 19h30, quando o actor não voltou do passeio.

Os amigos do actor têm expressado, nas redes sociais, preocupação pelo seu desaparecimento, apelando aos fãs para que rezem pela família. “Por favor, por favor que o Julian Sands esteja bem. Um amigo e uma inspiração. Que notícias tão tristes”, escreveu o actor britânico Samuel West no Twitter.

Já o produtor de cinema Cassian Elwes confessou estar “devastado” e agradeceu todas as mensagens de força. “Continuem com as velas acesas pelo seu regresso, sã e salvo, das montanhas que adora”, escreveu, por sua vez, o actor Matthew Modine.

#JulianSands is a wonderful man, husband, father, and friend to so so many. A gentle, kind soul. Keep candles burning for his safe return from the mountain he loves. ???????? — Matthew Modine (@MatthewModine) January 19, 2023

Depois da chamada de socorro, o departamento de busca e resgate não tardou a iniciar as buscas por Julian Sands, mas teve dificuldades em analisar o terreno, em virtude das condições atmosféricas. “Contudo, continuamos a procurar através de helicóptero e drones quando o tempo permite”, asseguram, em comunicado. Aquela região da Califórnia tem sido atingida por tempestades e o Presidente Joe Biden já emitiu uma declaração de catástrofe.

Nas últimas quatro semanas, as autoridades pediram às pessoas que evitassem caminhadas naquela região, dado o perigo. Contudo, já receberam 14 pedidos de salvamento na Montanha San Antonio, conhecida por Mount Badly. “É extremamente perigoso e até caminhantes experientes têm tido acidentes”, avisam.

Ao mesmo tempo que procuram Julian Sands, a equipa de resgate tenta encontrar outro caminhante norte-americano que desapareceu nas mesmas montanhas. Na semana passada, uma mulher, que se sabia ter experiência em caminhadas, morreu ao escorregar naquele mesmo sítio.

Sabe-se que Sands tinha experiência em trilhos e escalada, como o próprio contou numa entrevista, em 2020, sobre o que o fazia feliz: “Estar no cume de uma montanha numa gloriosa manhã fria.”

Natural de Yorkshire, Julian Sands tem um currículo vasto no cinema, apesar de só ter atingido a fama global em 1985, com Quarto com Vista sobre a Cidade, onde contracenou com Helena Bonham Carter​. Recentemente, participou em Benediction, um biopic sobre o poeta e militar Siegfried Sassoon.

Vive em Los Angeles com a mulher, a escritora Evgenia Citkowitz, com quem tem dois filhos. De casamento anterior, com a radialista Sarah Sands, tem outro filho.