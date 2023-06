Autoridades confirmam morte de Julian Sands, meses depois de ter desaparecido na Califórnia

As autoridades norte-americanas confirmaram, esta terça-feira, a morte do actor britânico Julian Sands, conhecido pelo seu papel no filme Um Quarto com Vista sobre a Cidade​, vencedor de vários Óscares. Sands, de 65 anos, estava desaparecido há cinco meses depois de ter saído para uma caminhada nas Montanhas de San Gabriel, a 80 quilómetros de Los Angeles, na Califórnia.

O alerta da descoberta de restos mortais foi dado à polícia no passado sábado por montanhistas que caminhavam numa zona de mato em Baldy Bowl, no Monte Baldy. O corpo foi depois levado para identificação, entretanto concluída.

"As circunstâncias da morte ainda estão por apurar, aguardamos os resultados de mais exames", indicou o Departamento de Polícia de San Bernardino em comunicado. "Queremos agradecer a todos os voluntários que trabalharam de forma incansável para encontrar Julian Sands."

Até para quem tem experiência em trilhos e escalada, como Sands, o percurso era considerado perigoso, principalmente quando coberto de neve. À data do seu desaparecimento, as autoridades norte-americanas adiantaram que dois alpinistas tinham morrido nas últimas semanas na mesma zona, e que já tinham recebido vários pedidos de ajuda de pessoas perdidas ou feridas.

Mesmo sem resultados, dezenas de voluntários e profissionais, apoiados por aeronaves, mantiveram as buscas até este mês no Monte Baldy.

A 21 Junho, três dias antes de ser encontrado o corpo do actor, a família de Julian Sands afirmou, em comunicado: "Estamos profundamente gratos às equipas de resgate que têm sido incansáveis nas buscas pelo Julian. Continuamos a recordá-lo nos nossos corações, com memórias alegres dele enquanto pai e marido maravilhoso, explorador, apaixonado pela natureza e pelas artes."

Julian Sands, natural de Yorkshire era casado com a escritora Evgenia Citkowitz, com quem tinha duas filhas, de 26 e 23 anos. Tinha ainda um filho mais velho, de 37 anos, do primeiro casamento com a jornalista da BBC Sarah Sands.