Filho de Julian Sands diz ser “realista” quanto às buscas pelo actor desaparecido há três meses

Já passaram mais de três meses desde que o actor Julian Sands desapareceu nas montanhas da Califórnia. Contudo, as buscas para o encontrar vão continuar, depois de terem sido suspensas devido ao mau tempo. O filho do britânico, Henry Sands, diz ser “realista” quanto ao que será o resultado das buscas e agradeceu às autoridades todo o esforço.

Trata-se de uma entrevista rara dada pela família do actor, desaparecido desde 13 de Janeiro, ao jornal britânico The Times. O filho mais velho, Henry Sands, disse compreender o impacto que as várias tempestades de neve sentidas naquela região da Califórnia tiveram nas buscas. “Foi um recorde de queda de neve nos últimos 40 anos”, lembrou.

Apesar de Julian não ter sido encontrado durante três meses, Henry mostrou-se agradecido às forças de segurança por todo o esforço: “dos voluntários, aos montanhistas de socorro e ao gabinete do xerife do condado de San Bernardino por ajudarem a trazer o meu pai para casa.” Deixou ainda uma palavra de apreço a todos os que têm apoiado a família nos últimos meses.

Em Janeiro, o irmão de Julian Sands, Nick Sands, disse que, apesar do actor ainda não ter “declarado como morto”, sabia que “já tinha partido”. À medida que o tempo passa, esmorecem quaisquer expectativas do britânico ser encontrado com vida.

Just putting this out there: Julian Sands went for a hike in the mountains on January 13th, and never returned. #whereisjuliansands pic.twitter.com/QorC71JbRU — BulletProofCoffee (@BeechGuurl) April 17, 2023

Sands foi dado como desaparecido a 13 de Janeiro, depois de ter ido caminhar sozinho nas montanhas cobertas de neve, da zona de Baldy Bowl. A família deu o alerta no próprio dia. Depois da chamada de socorro, o departamento de busca e resgate não tardou a iniciar as buscas, mas teve dificuldades em analisar o terreno, em virtude das condições atmosféricas. Aliás, estas têm vindo a dificultar os trabalhos, que só agora serão retomados.

O carro do actor foi encontrado na área das montanhas de San Gabriel e os toques do seu telefone mostraram que se dirigia para Baldy Bowl. Tentativas posteriores de identificar o telefone de Sands revelaram-se infrutíferas, muito provavelmente, “devido à falta de serviço de telemóvel ou à falha de bateria do telemóvel”, disse então o porta-voz do departamento do xerife.

Sabe-se que Sands tinha experiência em trilhos e escalada, uma vez que o próprio contou numa entrevista, em 2020, sobre o que o fazia feliz: “Estar no cume de uma montanha numa gloriosa manhã fria.”

Julian Sands é natural de Yorkshire e casado com a escritora Evgenia Citkowitz, com quem tem duas filhas, tem ainda um filho, Henry Sands, do primeiro casamento com a jornalista da BBC Sarah Sands. Tornou-se conhecido no filme Quarto com Vista sobre a Cidade e em séries como Dexter.