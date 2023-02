Polícia suspende buscas por Julian Sands, desaparecido desde 13 de Janeiro

Foi a 13 de Janeiro que o actor Julian Sands, 65 anos, foi dado como desaparecido nas montanhas da Califórnia, EUA. Passado mais de um mês, o Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino (DXCSB) informou que as buscas estão suspensas e adiadas devido à possibilidade de uma tempestade de neve.

“No sábado, 18 de Fevereiro de 2023, mais de 20 membros da esquadra do Xerife de Fontana e da equipa de busca e salvamento de West Valley realizaram uma busca terrestre na área do Monte Baldy”, avançou um porta-voz do DXCSB, citado pelo site Deadline, acrescentando quais as áreas onde foram feitas as buscas pelo actor britânico. “Infelizmente, nada foi encontrado que pudesse levar à descoberta do Sr. Sands”, acrescentou.

O actor foi dado como desaparecido, depois de ter ido caminhar sozinho nas montanhas cobertas de neve, da zona de Baldy Bowl. A família deu o alerta no próprio dia. Depois da chamada de socorro, o departamento de busca e resgate não tardou a iniciar as buscas, mas teve dificuldades em analisar o terreno, em virtude das condições atmosféricas. Aliás, estas têm vindo a dificultar os trabalhos.

Dez dias após o desaparecimento, a família veio a público agradecer os esforços das “equipas heróicas” que “por terra e por ar” faziam tudo para encontrar o actor, popularizado no filme Quarto com Vista sobre a Cidade e em séries como Dexter.

O carro do actor foi encontrado na área das montanhas de San Gabriel e os toques do seu telefone mostraram que se dirigia para Baldy Bowl. Tentativas posteriores de identificar o telefone de Sands revelaram-se infrutíferas, muito provavelmente, “devido à falta de serviço de telemóvel ou à falha de bateria do telemóvel”, disse o porta-voz do departamento do xerife.

Sabe-se que Sands tinha experiência em trilhos e escalada, uma vez que o próprio contou numa entrevista, em 2020, sobre o que o fazia feliz: “Estar no cume de uma montanha numa gloriosa manhã fria.”

Julian Sands é natural de Yorkshire e casado com a escritora Evgenia Citkowitz, com quem tem duas filhas, tem ainda um filho do primeiro casamento com a jornalista da BBC Sarah Sands.