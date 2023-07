Gelo marinho da Antárctida sofreu “diminuição maciça” em Junho, alerta OMM

Os níveis de gelo marinho da Antárctida alcançaram um recorde mínimo em Junho, disse a Organização Mundial de Meteorologia (OMM) nesta segunda-feira, um acontecimento que os especialistas em alterações climáticas descreveram como sendo preocupante.

A OMM disse que os níveis de gelo da Antárctica no mês passado – o Junho mais quente de sempre desde que há registos – tinham atingido o nível mínimo, 17% abaixo da média,​ desde que há observações de satélite.

“Estamos habituados a ver estas grandes reduções no gelo marinho no Árctico, mas não na Antárctida. Esta é uma diminuição maciça”, disse Michael Sparrow, director do Programa de Investigação do Clima Mundial da OMM, aos jornalistas em Genebra.

As temperaturas da superfície do mar a nível mundial alcançaram um recorde máximo para aquele período do ano, em Maio e em Junho, de acordo com a OMM, que alertou que o aquecimento dos oceanos estava a aumentar rapidamente não só à superfície.

“Não é só a temperatura superficial, mas todo o oceano está a ficar mais quente e a absorver energia que vai ficar ali durante centenas de anos”, disse a OMM. “As campainhas de alarme estão a tocar especialmente alto devido às temperaturas superficiais sem precedentes no Atlântico Norte.”

A organização disse que é esperado que o padrão climático El Niño, que emergiu recentemente, vá aumentar as temperaturas tanto em terra como nos oceanos, o que poderá levar a mais ondas de calor marinhas e temperaturas extremas.