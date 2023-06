Este foi o mês de Junho com a água do mar mais quente dos últimos 20 anos em Portugal

A temperatura da água à superfície do mar esteve acima da média dos últimos 20 anos no mês de Junho deste ano, considerando os dados recolhidos pelas bóias ondógrafo direccionais (que medem a altura e frequência das ondas do mar) localizadas em Leixões, Sines e Faro da rede Monizee, do Instituto Hidrográfico.

Foi na bóia de Leixões, a 20 de Junho, que se registou a maior diferença em relação à média histórica: 21 graus Celsius, o que representa 4,4 graus acima da média histórica (16,6 graus). Se se fizerem as contas considerando os dados de todo o mês, a média da temperatura da água à superfície em Leixões foi de 18,9 graus, mais 2,3 graus que a média histórica, diz o Instituto Hidrográfico, numa nota publicada esta quarta-feira.

Ainda assim, não foi batido o máximo histórico registado naquela zona, 22,4 graus, que foi registado a 14 de Agosto de 2004. Este padrão registou-se em todas as bóias do sistema Monizee: foram batidos os máximos históricos de Junho, mas não os máximos absolutos.

20,6 graus temperatura média da água registada em Faro durante o mês de Junho, a mais elevada deste mês

O Sistema de Monitorização e Previsão Operacional da Zona Económica Exclusiva Portuguesa (Monizee), diz uma nota do Instituto Hidrográfico (IH), é um conjunto de redes de monitorização do oceano costeiro ao largo de Portugal continental. Mede diversos parâmetros oceanográficos e/ou meteorológicos localmente, e é formado também por redes de monitorização remota (estações radar de alta frequência costeiras), que medem parâmetros oceanográficos, como a velocidade da corrente e agitação marítima.

Esta situação enquadra-se no fenómeno que se está a viver este ano no Atlântico: as águas deste oceano, sobretudo na costa africana, estão bastante quentes, com um a dois graus Celsius acima dos valores da média dos últimos 30 anos, como disse em Maio à agência Associated Press Phil Klotzbach, meteorologista da Universidade Estadual do Colorado especialista em previsões para a época de furacões do Atlântico.

Este ano está ainda a formar-se o padrão climático El Niño, que pode provocar um 2023 e 2024 muito mais quente e húmido em Portugal, com forte probabilidade de se atingirem novos recordes de temperatura.

Temperaturas elevadas

Foi em Faro que a temperatura média da água foi mais elevada durante o mês de Junho: 20,6 graus, o que é um grau acima da média histórica dos últimos 20 anos (19,6 graus). O dia em que a água esteve mais amena foi 26 de Junho, a 24,4 graus. Apesar de ser uma temperatura bastante elevada, não bate o recorde absoluto para a zona, que foi registado a 6 de Agosto de 2010, com água a 26,6 graus, diz o IH.

A água em Sines esteve 1,1 graus mais quente do que aquilo que é a sua média histórica: 18,6 graus, em vez de 17,5 graus. O dia de Junho em que a água mais quente foi 24 de Junho, com 20,7 graus, mais 3,2 graus que a média histórica. O dia 19 de Agosto de 2016, no entanto, foi aquele em que a água esteve mais quente nos últimos 20 anos: foram registados 23,1 graus.

No mês de Junho foram também registadas temperaturas elevadas do ar à superfície em Portugal. Nos próximos dias, as temperaturas continuarão elevadas: nesta sexta-feira, o distrito de Beja deverá registar uma máxima de 36 graus Celsius, registando-se 35ºC em Évora e 29ºC de máxima em Lisboa – as temperaturas estarão mais amenas na região Centro e Norte, mostra o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No sábado, Lisboa regista 31ºC de máxima, havendo previsão de 38ºC para Beja e de 37ºC para Évora. No Porto a temperatura máxima deverá ser de 26ºC. No domingo haverá também uma “pequena subida de temperatura nas regiões Norte e Centro”.