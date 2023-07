Três bolos para celebrar o Dia Mundial do Chocolate

Nesta sexta-feira celebra-se o Dia Mundial do Chocolate e sugerimos algumas receitas.

O Dia Mundial do Chocolate assinala-se nesta sexta-feira e sugerimos algumas propostas em que este ingrediente é rei.

Bolo de chocolate negro

Esta receita de bolo de chocolate é do restaurante Real, junto ao Teatro Rivoli, no Porto, o irmão mais novo da Casa da Calçada, em Amarante.

Foto Uma fatia de bolo de chocolate custa 8€ no restaurante Real Luis Ferraz

Ingredientes:

200g de manteiga

200g de chocolate (100g de leite, 100g de chocolate negro 70%)

125g de água

165g de ovos

250g de açúcar amarelo

75g de leite

100g de farinha t55

25g de

cacau em pó

1gr de fermento royal

1,2g de bicarbonato de soda



Ganache de chocolate (colocada no topo do bolo):

250g de chocolate de S. Tomé

300g de natas



Modo de preparação:

Derreter a manteiga e o chocolate em banho-maria. Juntar os ovos, o açúcar e adicionar o leite. Juntar o chocolate derretido à mistura dos ovos, e adicionar os restantes ingredientes secos. Deixar cozer a 160º durante cerca de 35 minutos. Fazer o ganache, misturando o chocolate com as natas num tacho. Desenformar o bolo e decorar com o ganache.

Bolo de chocolate tépido com gelado de morango

A Lota da Esquina nasceu há pouco menos de um ano, em Cascais, e é mais um projecto do chef Vítor Sobral. Esta receita é de uma sobremesa que pode provar neste restaurante.

Foto Este bolo é uma proposta da Lota da Esquina, em Cascais DR

Ingredientes:

200gr chocolate negro

180gr manteiga sem sal

180gr açúcar

6 ovos

80gr farinha de trigo

Guarnição

420gr gelado de baunilha

Modo de preparação:

Derreter o chocolate e incorporar na manteiga derretida. Misturar os ovos com o açúcar e bater na batedeira até dobrar de volume. Misturar os ovos com o chocolate e depois a farinha, delicadamente. Deixar descansar no frio. Untar as formas com manteiga e farinha e colocar a massa. Levar ao forno a 180º, durante 5 minutos Servir com uma bola de gelado.

Bolo de chocolate húmido, frutos vermelhos, baunilha e gengibre

O chef Fábio Alves está à frente dos destinos do restaurante Suba, em Lisboa, e propõe um bolo de chocolate onde os frutos vermelhos se misturam com o gengibre. No final, acrescente uma bola de gelado.

Bolo

Ingredientes:

125gr de chocolate 72% cacau

125gr de manteiga

3 ovos

25gr de farinha peneirada

75gr de açúcar

7gr de fermento em pó

7gr flor de sal

1gr de pimenta rosa

Preparação:

Levar o chocolate a derreter em banho-maria juntamente com a flor de sal e a pimenta. Bater as gemas com açúcar até formar um creme esbranquiçado, juntar ao chocolate, e envolver bem. A este preparado, adicionar as claras previamente levantadas e por fim a farinha, envolver os ingredientes cuidadosamente, e levar ao forno num tabuleiro com papel vegetal a 170 graus, aproximadamente 10 a 15 minutos, (a ideia é o bolo não cozinhar na totalidade). Deixar arrefecer.

Crocante de gengibre

Ingredientes:

20gr de farinha peneira

20gr de açúcar

1 clara de ovo

15gr de manteiga derretida

7gr de gengibre ralado

Preparação:

Juntar todos os ingredientes num recipiente, envolver bem, estender o preparado em papel vegetal e levar ao forno a 180 graus durante 5 minutos. Com ajuda de um corta-massas em forma de coração, fazer os crocantes com esse formato e levar novamente ao forno, aproximadamente mais 3 minutos, até ficarem crocantes.

Frutos vermelhos

Ingredientes:

50gr de morangos

20gr de groselhas

10gr de mirtilos

Preparação: