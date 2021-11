Real by Casa da Calçada: cozinha de autor, pastelaria e rum

É um restaurante, um café bistro, um cocktail bar e um espaço reservado para eventos. Já funciona em velocidade de cruzeiro o Real by Casa da Calçada, no número 185 da Rua do Bonjardim, no Porto, que até há pouco tempo era o Garça Real. “Voou” a garça e ficou o Real, por assim dizer o filho mais novo da família da Casa da Calçada, de Amarante — até ver sem a pressão do filho mais velho, estrela Michelin. “Queríamos trazer para o Porto um espaço com as exigências e qualidade da Casa da Calçada, sem a pressão da estrela Michelin e que se distinguisse dos demais”, refere António Almeida, responsável pelo Real.