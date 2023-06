Tomar tem novo hotel “templário”: Vila Galé abre em dois edifícios históricos

A partir de Julho, Tomar tem oficialmente um novo hotel e a chancela Vila Galé marca a sua estreia na cidade, o seu terceiro hotel a abrir na região Centro, depois de Coimbra e Serra da Estrela (em Caldas de Manteiga). O Vila Galé Collection Tomar é um boutique hotel de quatro estrelas e fica a dois passos do centro histórico.

Situado junto à margem do rio Nabão, o empreendimento "resulta da recuperação e requalificação de dois edifícios emblemáticos" do património tomarense e que agora estão agora unidos: o Convento de Santa Iria, erguido no século XVI – onde Santa Iria terá sido apunhalada, segundo reza a lenda, e o antigo edifício do colégio feminino Nun’Álvares, fundado em 1932.

O investimento, segundo o grupo anuncia em comunicado, rondou os "cerca de 14 milhões de euros", e faz parte dos planos que o grupo Vila Galé tinha delineado para este início de Verão, com a abertura de quatro unidades em poucas semanas – são mais duas unidades em Beja e uma em Ponta Delgada.

Foto O Vila Galé Collection Tomar tem 100 quartos, dos quais sete são familiares e quatro são suítes DR

A decoração e o tema do hotel são alusivos aos Templários. Afinal, foi o cruzado e grão-mestre mais famoso da Ordem do Templo, Gualdim Pais, uma das figuras mais importantes da história da Nova Jerusalém dos monges-guerreiros, que fundou a vila, com foral em 1162, e, entre outras edificações pela região, o castelo. O mestre é homenageado em vários espaços.

O novo hotel de Tomar vai disponibilizar 100 quartos - entre estes, sete são de tipologia familiar e quatro são suítes.

Entre os serviços, contam-se também dois bares e um restaurante: o Soul & Blues é o “bar de excelência”, enquanto o bar da piscina vai estar aberto “na época mais movimentada” para servir bebidas e snacks. Em comunicado, o grupo reforça ainda querer “privilegiar” a gastronomia regional no restaurante, baptizado de Versátil.

Nas atracções, contam-se ainda uma piscina exterior, parque infantil, biblioteca e salas de jogos. A marcar a história também se encontram os jardins e uma capela.

A complementar a oferta, um spa que promete bem-estar, incluindo tratamentos anti-stress. Este espaço, que só vai estar disponível a partir de Setembro, terá banho turco, ginásio, piscina interior aquecida, salas de massagens e sauna.

Foto A Ordem dos Templários é o "tema" da decoração. Gualdim Pais é uma das figuras mais importantes da cidade tomarense dr

Numa pesquisa no site do hotel para o mês de Julho, os preços por noite podem variar entre os 160 e os 192 euros para um quarto standard, e entre os 224 e os 250 euros para as suítes.

Com a abertura desta unidade em Tomar, mesmo a tempo da Festa dos Tabuleiros que este ano volta à cidade quatro anos depois, o grupo Vila Galé passa a contar com 41 unidades hoteleiras no seu portefólio, dez delas no Brasil. Para 2024, o segundo maior grupo hoteleiro do país prevê abrir mais uma propriedade em Viana do Castelo, perto de Ponte de Lima e, ainda, mais duas no Brasil.

Texto editado por Luís J. Santos