Beja, São Miguel, Tomar: Vila Galé marca abertura de quatro hotéis para Junho de 2023

O Vila Galé anunciou a abertura dos hotéis dos Açores, Tomar, da unidade hoteleira para crianças e de um outro projecto de enoturismo em Beja, num investimento de 50 milhões de euros, no final de Junho de 2023.

Num encontro com os jornalistas, o presidente do grupo, Jorge Rebelo de Almeida, disse que em Portugal, nos próximos meses, vai iniciar-se a construção de mais quatro hotéis, já antes anunciados: Vila Galé Collection São Miguel, Vila Galé Collection Tomar, Vila Galé Nep Kids e o Vila Galé Monte da Faleira.

O Vila Galé Collection São Miguel está localizado no centro de Ponta Delgada, São Miguel, Açores, no qual vai ser feita a renovação de parte do antigo Convento e Hospital de São Francisco, reconvertendo-o num hotel de charme, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia. A unidade terá 93 quartos, restaurantes, bar, piscinas e Satsanga Spa & Wellness.

Já o Vila Galé Collection Tomar está localizado no centro da cidade, onde o Vila Galé vai recuperar e reabilitar várias áreas do antigo Convento de Santa Iria e do Colégio Feminino, transformando-as numa unidade de 4 estrelas, com cerca de 100 quartos, restaurante, bar, Satsanga Spa & Wellness, piscina exterior e um salão de convenções para mais de 200 pessoas.

Por seu lado, o Vila Galé Nep Kids, em Beja, próximo do Vila Galé Clube de Campo se onde produz os vinhos e azeites Santa Vitória, é “um conceito de hotelaria inédito em Portugal - um hotel totalmente concebido para crianças “onde os adultos só poderão entrar se acompanhados por crianças”, referem. Esta unidade contará com cerca de 80 quartos.

O Vila Galé Monte da Faleira abrirá na mesma herdade em Beja e será vocacionado para casais.