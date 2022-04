Festa dos Tabuleiros volta a Tomar em 2023

Depois de realizar-se em 2019, a festa que se ergue pelas mãos de milhares de pessoas, vai regressar a Tomar em 2023: a população aprovou a nova edição da Festa dos Tabuleiros e escolheu o seu “mordomo”, o professor Mário Formiga.

A realização do evento marcado pelo desfile dos tabuleiros em honra do Espírito Santo foi confirmada pela autarquia, que organizou a reunião popular de apreciação no domingo, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. A tradição é resumida em nota autárquica: “respeitando a tradição, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, colocou a decisão de haver Festa dos Tabuleiros nas mãos dos tomarenses. A sua questão foi respondida enfaticamente com ‘sim’ e por toda a Praça ecoou ‘viva a festa!'”.

Uma das tradições de referência de Tomar, e que atrai milhares de visitantes, a Festa dos Tabuleiros deve realizar-se de quatro em quatro anos, mas com aprovação popular.

Durante meses, milhares vão contribuir para o grande dia com a preparação das flores de papel e ornamentos que vão decorar os tabuleiros e as ruas do concelho. Na festa, o momento maior é a procissão de centenas de tabuleiros ao longo das ruas de Tomar.

A origem da festa será pagã e relacionada com a época das colheitas, tendo assumido carácter religioso na Idade Média. Os tabuleiros do Espírito Santo são transportados à cabeça por mulheres, amparadas pelos seus pares masculinos. Há tabuleiros que podem pesar 15 quilos. São enfeitados com flores e pães, com coroas no topo, e simbolizam “colunas de uma catedral em movimento, tendo o céu por arco em ogiva”.