Monte do Vilar: Vila Galé abre um “agroturismo de charme” em Beja

Já abriu o Vila Galé Monte do Vilar, a nova unidade do grupo hoteleiro português na região do Alentejo. Trata-se de um “agroturismo de charme”, para “maiores de 16 anos”, com apenas 12 quartos (oito standards e quatro suítes), uma “grande piscina exterior”, restaurante e bar, dois salões para eventos e jardim.

A nova unidade hoteleira fica próximo de Beja, na herdade de 1620 hectares onde o grupo já produzia os vinhos e azeites Santa Vitória, além de frutas e criação de gado bovino e cavalos lusitanos, resultado da “recuperação das ruínas de um antigo monte existente na herdade”.

Com uma decoração inspirada nos “principais monumentos alentejanos”, o Vila Galé Monte do Vilar “é mais uma unidade temática” em que se destaca “a cultura e história da região onde está inserida”, salienta o presidente do grupo, Jorge Rebelo de Almeida, em comunicado.

“Vem também complementar as opções que temos na nossa herdade – Clube de Campo Vila Galé –, onde já existe o Vila Galé Alentejo Vineyards & Olive, que terá experiências diferenciadoras de enoturismo e olivoturismo, cursos de formação, provas de vinhos e gastronomia alentejana.”

Quem ficar alojado no novo agroturismo tem acesso “ao restaurante e bar, spa com piscina interior aquecida, salão de eventos e todas as outras infra-estruturas do Clube de Campo”, acrescenta ainda a nota de imprensa.

Com 28 hotéis em Portugal, este é o primeiro de quatro projectos que o grupo prevê abrir em 2023. A 11 de Maio entra em funcionamento o Vila Galé Collection São Miguel, em Ponta Delgada, Açores. Já em Junho abrem o Vila Galé Nep Kids, em Beja, um “hotel pensado de raiz para os mais novos, onde os adultos só poderão entrar quando acompanhados por crianças”, e o Vila Galé Collection Tomar, no centro histórico da cidade, “com previsão de abertura para a Festa dos Tabuleiros em 1 de Julho”.