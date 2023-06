As grandes cozinhas do Brasil e México cruzaram-se no Algarve: Quintonil no Ocean

O mexicano Jorge Vallejo, do Quintonil, o 9º melhor restaurante do mundo na lista 50 Best, esteve no Ocean, no Algarve, para cozinhar com o austríaco (momentaneamente brasileiro) Hans Neuner.

Foram duas grandes cozinhas da América Latina que no dia 24 se cruzaram na sala do Ocean, o duas estrelas Michelin do resort Vila Vita Parc, em Porches, no Algarve. De um lado, a mexicana, trazida por Jorge Vallejo, do Quintonil, o restaurante da Cidade do México que ocupa o 9º lugar entre os melhores do mundo na lista do The World’s 50 Best Restaurants; do outro, a do Brasil, reinventada pelo austríaco Hans Neuner, chef do Ocean.