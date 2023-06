Primeiros casos de malária nos EUA em 20 anos diagnosticados na Florida e no Texas

Cinco casos de malária foram confirmados na Florida e no Texas, sendo esta a primeira vez em 20 anos que a doença foi transmitida através de contágio local nos Estados Unidos, revelaram os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, esta segunda-feira, 26 de Junho.

Os quatro casos da Florida, juntamente com o do Texas, foram diagnosticados nos últimos dois meses, disse a agência.

O estado da Florida revelou que o primeiro caso foi diagnosticado, a 26 de Maio, no condado de Sarasota. Por sua vez, as autoridades do Texas anunciaram que, a 23 de Junho, um habitante daquele estado norte-americano que trabalhava ao ar livre, no condado de Cameron, foi diagnosticado com a doença.

Num alerta divulgado esta segunda-feira, os CDC destacaram que a malária é considerada uma emergência médica e qualquer pessoa com sintomas deve ser “examinada com urgência”.

No entanto, sublinharam que o risco de contrair malária permanece baixo nos Estados Unidos, e que a maioria dos casos resulta de viagens que as pessoas fazem para fora do país. Cerca de 95% das infecções por malária são contraídas em África, segundo a agência de saúde norte-americana.

A malária é causada por cinco espécies de um parasita transportado por certos mosquitos-fêmeas. Os sintomas incluem febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e fadiga. Podem também surgir náuseas, diarreia e vómitos. A doença pode ainda ser potencialmente fatal, podendo causar insuficiência renal, convulsões e coma.

O estado da Florida emitiu um alerta em relação às doenças transmitidas por mosquitos e recomendou que os residentes drenem as poças de água paradas, se certifiquem de que as redes mosquiteiras para janelas não têm buracos e usem insecticidas que contenham a substância conhecida como DEET para repelir os mosquitos. As autoridades recomendam também o uso de camisolas de manga comprida e calças em locais onde existem mosquitos.

O estado do Texas também emitiu um alerta de saúde, aconselhando os médicos a obter rotineiramente um historial de viagens para determinar se um doente com sintomas de malária passou tempo no exterior e foi picado por mosquitos numa área onde a doença está activa.