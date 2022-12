Malária estabilizou em 2021, mas só se cumpriu metade da meta definida para esse ano

Há boas e más notícias no Relatório Mundial sobre Malária de 2022, divulgado esta quinta-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Primeiro, as boas: o número de mortes estimadas pela OMS em 2021 estabilizou e os casos crescem a um ritmo mais lento. Agora, as más: apesar das perspectivas animadoras, estamos muito longe das metas propostas e, a continuar assim, em 2030 estaremos aquém dessas metas em 88%. E, como já tinha sido adiantado nestes últimos anos, a pandemia da covid-19 não ajudou nestas contas.