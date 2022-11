Parasitas da malária não escolhem onde “aterram” no fígado e nem sempre são eficazes

A porta de entrada da malária no corpo humano é o fígado: os parasitas infectam as células hepáticas e começam a preparar a viagem para entrar na corrente sanguínea. É nesta fase de infecção do fígado, quando ainda não há sintomas, que a perspectiva de contrariar a doença é mais optimista. E há boas notícias: agora, sabemos que o local onde o parasita “aterra” pode definir a capacidade de se multiplicar nas células do fígado.