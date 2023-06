Em Setúbal há ostras e brancos de qualidade, mas muito a fazer para casá-los

Com excepção das alcachofras, nada é mais desafiante na ligação com vinhos do que as ostras. Ricas em iodo, ferro, potássio, magnésio e sódio (o que dá a aquela sensação de mergulho de mar na boca), são capazes de “destruir” um vinho em dois tempos. Como é que nos apercebemos disso? Quando, em primeiro lugar, provamos um vinho e está tudo bem (tem sabor, untuosidade e frescura) e, depois, na combinação na boca da ostra com o vinho, este transforma-se numa autêntica solução hidroalcoólica (só álcool e só acidez). Nessas alturas, não há água com ou sem gás que limpe a boca. Aquele sabor metálico vai permanecer por um bom tempo, o que provoca alguma irritação quando vinho estava a saber bem.

Assim sendo, haverá regras a ter em atenção? Sim, existe alguma literatura sobre a matéria (vinhos muito ácidos ou minerais não se recomendam), mas a nossa experiência – olhem que treinos não nos faltam – diz-nos que as variáveis são tais que não vale a pena falar em dogmatismos. E isto por várias razões. Em primeiro lugar, ostras, há muitas. Em segundo lugar – e em consequência –, uma coisa é uma ostra da Ria Formosa, outra é uma do Mira, do Sado ou de Aveiro. Em terceiro lugar, numa mesma região, a ostras não têm a mesma textura e o mesmo sabor entre Janeiro e Dezembro. E, em quarto lugar, nisto do terroir da ostra, o factor humano conta muito.

Em função de diferentes zonas lagunares, a ostra do Algarve terá quase sempre uma intensidade salina (sódio) superior a uma ostra da Ria de Aveiro, que é sempre mais suave, mas aveludada e com notas de frutos secos. Donde, um mesmo vinho terá comportamentos diferentes face aos dois perfis de ostra. Já uma ostra de Setúbal é capaz de fazer uma espécie de equilíbrio: tem menos sensação salina do que os bivalves da Ria Formosa ou de Alvor, mas uma textura mais firme do que as ostras de Aveiro. Estaremos a complicar? Olhe que não, caro leitor.

As ostras da Aquanostra

As ostras usadas neste exercício com vinhos brancos e rosés da Península de Setúbal foram da Aquanostra, um produtor recente no Sado que está a investir somas consideráveis num sistema de produção com tecnologia criada na Nova Zelândia, que deverá garantir níveis de produtividade consideráveis e maior segurança alimentar. As ostras usadas foram de calibre 3 com conchas perfeitas, uniformes e firmes, coisa que facilita o processo de abertura e impede aqueles resíduos desagradáveis na altura de sorver a ostra de uma só vez.

Em matéria de textura, boa firmeza e sem oferecer resistência (ainda assim cremosas). Em matéria de volume, o peso ideal que impede aquelas tristes figuras de termos metade da ostra na boca e a outra parte ainda na concha. Quanto a sabor, bom equilíbrio entre salinidade e doçura, e notas de algas com alguma sensação mineral. Não são daquelas ostras explosivas com salinidade e intensidade marinha. São – no que é muito importante para a ligação com o vinho – ostras com finura e elegância.

Quanto aos vinhos, pediu-se aos produtores que enviassem exemplares que achassem ser interessantes para o combate com as ostras. Entre 39 amostras, decidimos destacar 14 vinhos, quer para realçar as boas ligações, quer para comentar aquelas que nos pareciam imperfeitas.

Isto em nada desmerece os vinhos enviados para prova e que não são referidos. O que menos falta neste mundo são grandes vinhos que morrem ao mínimo contacto com uma ostra ou qualquer outro bivalve. No final, fazemos algumas observações e recomendações sobre esta riqueza potencial que deve ser a ligação de vinhos e ostras de Setúbal.

12 brancos (e dois rosés) para casar com ostras Brancos Catralvos 2022 (arinto e verdelho)

Quinta de Catralvos

PVPR: 5 euros À partida, o arinto levantaria dúvidas, mas, aqui com o verdelho, fica menos impositivo. De resto, as notas cítricas da primeira casta até pareciam estar a fazer as vezes das tradicionais gotas de limão que acompanham as ostras (prática que dispensamos para qualquer bivalve, por interferir com os sabores primários). Monte Alegre Colheita Seleccionada 2020

Quinta do Monte Alegre

PVPR: 7 euros Aqui houve um registo do qual já estaríamos à espera, visto que, com 60 por cento de arinto e 40 por cento de viosinho, provenientes de solos calcários, estava-se mesmo a ver que tanto cítrico e mineralidade iriam abafar a ostra. Totalmente? Não, porque o bivalve em causa tem algumas sensações doces. Venâncio da Costa Lima Carácter Premium 2021

Venâncio da Costa Lima

PVPR: 10 euros Um caso de belo equilíbrio entre as partes, talvez porque as notas de madeira do estágio rápido do vinho deram um carácter untuoso que funciona bem com a textura gorda das ostras. A Serenada Verdelho 2002

A Serenada

PVPR: 10 euros Outro caso que serve para quebrar regras, porque a untuosidade da ostra aguentou-se muito bem com as notas cítricas, vegetais e minerais deste viognier (mistura explosiva). Lá está, e se a ostra fosse muito salina? Não sabemos. ASF Viosinho 2021

Adega Fernão Pó

PVPR: 6 euros Cá está um vinho que, interessante por si próprio, por revelar a matriz da casta (ainda por cima novo e com cítricos a valer), está no limite da ligação com a ostra. Não abafa a ostra, mas por pouco. O que significa que é preciso ter certos cuidados na ligação da casta viosinho com as ostras. Vinhos da Arrábida Pinot Grigio 2022

Casa Ermelinda Freitas

PVPR: 10 euros Havia inicialmente dúvidas porque o carácter alimonado do vinho poderia passar por cima da ostra. Não aconteceu. Pelo contrário, houve equilíbrio. Pelos vistos, o que é mesmo falha é a acidez excessiva do vinho, coisa que aqui não aconteceu. Serra Mãe Sauvigon Blanc

Sivipa

PVPR: 7,30 euros Já uma vez escrevemos que o melhor vinho da SVP para ostras seria o Serra Mãe 2021, feito à base de fernão pires e arinto. Numa prova mais alargada, houve quem preferisse o sauvignon blanc da mesma casa. Na realidade, pareceu dar mais volume à ostra. Filipe Palhoça Chardonnay 2022

Filipe Palhoça Vinhos

PVPR: 5,25 euros É um vinho que, pela sua acidez e pela pureza da fruta (é só inox), vai ser interessante de acompanhar daqui por dois ou três anos, mas, com tanta acidez, abafou a ostra em dois tempos. Quinta do Piloto Síria

Quinta do Piloto

PVPR: 8,95 euros A casta síria, rara na região e que bons resultados tem dado à Quinta do Piloto, não nos parece, todavia, talhada para estas ostras, talvez pela carga mineral do vinho, talvez por só ter vivido no inox. Brejinho Riesling 2022

Brejinho da Costa

PVPR: 10 euros Pelo terroir, pela enologia ou pelo excesso de juventude, é um vinho com aromas invulgares, que não nos atiram rapidamente para o perfil da casta, dando até ideia de que o vinho passou recipientes de barro. É um vinho curioso, mas esquisito com as ostras. Quinta de Alcube 2022

Quinta de Alcube

PVPR: 7,50 euros Não se diria, à primeira, que um varietal de arinto, tão novo, fizesse um pairing com a ostra tão perfeito (ou pelo menos com esta ostra da Aquanostra). Talvez não tenha sido pela acidez contida, mas pelo volume e pelos sabores de limão. Vila Palma

Adega de Palmela

PVPR: 4,55 euros Foi um dos poucos casos em que a presença da casta moscatel não introduziu aquelas notas doces que atrapalham a ligação com a ostra. Terá sido pelo facto de ter arinto no lote? Não sabemos, mas que funcionou, funcionou. Rosés Arcebispa 2020

Herdade da Arcebispa

PVPR: 7,50 euros Talvez pelo facto de estarmos perante notas mais especiadas (e até vegetais) e menos doces do cabernet sauvigon, a ligação foi muito tranquila. Parecia até que o vinho temperava a ostra. Vinhas Vale do Pereiro 2021

Venâncio da Costa Lima

PVPR: 3,10 euros Feito a partir de castelão de solos de areia. Estamos perante um rosé nada doce (aliás, quase todos os rosés em prova vão por este caminho, o que se saúda), pelo que as notas ligeiramente fumadas do vinho casaram bem com a textura cremosa das ostras.

Conclusões

A partir desta prova podemos tirar dois tipos de conclusões: uma mais técnica e outra mais estratégica. Do ponto de vista técnico, e, sublinhamos, tendo em conta um certo carácter mais adocicado das ostras de Setúbal, vinhos com acidez pronunciada (casos do arinto) ou com carácter alimonado muito forte (arinto e viosinho) complicam a vida a este casamento vinho/ostras, sendo que, nesta prova, o desequilíbrio acontecia por excesso do vinho (tapava a ostra), quando por vezes acontece o contrário. Significa isso que estas castas não estão indicadas para ostras de Setúbal? Não. Significa apenas que têm de ser trabalhadas e domadas na adega. Um ligeiro trabalho de madeira ajuda.

Quanto às castas moscatel (aqui com excelentes exemplares em rosés), registaram-se desequilíbrios no pairing, visto que ora os sabores frutados e florais atrapalhavam ora a intensidade dos mesmos colocava a ostra em quinto lugar.

Donde, e para passarmos à tal questão estratégica, daqui lançamos um desafio aos produtores de vinho e de ostras da Península de Setúbal (estes últimos já são 12). Juntem-se e, a partir de exercícios mais cuidados e continuados de análise sensorial, tentem criar perfis de vinhos adequados ao perfil das ostras, visto que este dificilmente pode ser mudado. Não custa nada, não é ciência do outro mundo, nem é preciso contratar um doutor qualquer lá de fora. É só testar, testar e testar. E, se necessário, criar marcas exclusivamente destinadas às ostras. Porque não?

Como o consumo de ostras vai continuar a crescer em Portugal (temos um per capita ainda insignificante), os produtores de vinho sabem que vender garrafas a preços decentes é cada vez mais difícil. Até uma criança percebe é que produtores de vinho e produtores de ostras de uma mesma região deviam andar de mãos dadas.

PS: E para quando um espaço didáctico no belíssimo mercado do Livramento dedicado a todos os produtores de ostras do Sado? E todos é mesmo todos.