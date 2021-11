É preciso redescobrir os tintos de castelão

Existe em diferentes regiões do país, mas é na Península de Setúbal que atinge grande notoriedade. Um bom exemplar de castelão é tudo aquilo de que precisamos quando queremos vinhos mais finos, com frutos vermelhos, notas fumadas e vegetais, e uma boca delicada e sedosa. Quando os enólogos sabem interpretar a casta, temos vinhos diferentes e com vocação gastronómica.

No princípio era a portuguesa alfrocheiro e a espanhola cayetana. A dada altura juntaram-se, e nasceu a casta castelão, também conhecida como joão santarém no Tejo e trincadeira da Bairrada. Existe em diferentes regiões do país, mas com maior incidência no Tejo e na Península de Setúbal. É nesta que atinge grande notoriedade, em virtude dos solos arenosos de determinadas fatias do território. Tal notoriedade é visível na qualidade, mas também na quantidade dos tintos da Península de Setúbal. As estatísticas indicam que entre 5275 hectares na região com uvas tintas, existem 3255 hectares com castelão. O que significa que os lotes de vinhos de maior volume continuam a ter como base esta casta.

Se as coisas são assim, por que razão a marca castelão da Península de Setúbal terá pouca notoriedade junto dos consumidores a nível nacional? Haverá um conjunto de razões, mas as mais acertadas serão o encantamento dos produtores por outras castas que originam vinhos mais em voga e a instalação de vinhas de castelão em terrenos não adequados. Como acontece com qualquer casta, para se obter um vinho de referência é necessário que as cepas estejam instaladas nos solos certos.

Bernardo Cabral, responsável pelo regresso à ribalta de uma marca histórica que só trabalha com castelão de vinhas muito velhas (Pegos Claros), disse-nos recentemente, “No limite, se eu tivesse de escolher uma única casta tinta para plantar em Portugal, nem pensaria duas vezes: castelão. Dá vinhos fabulosos e diferentes. E, nos solos certos e com os devidos cuidados na adega, é amiga do produtor, resistente às doenças e aos escaldões. Que mais pode um produtor pedir?”

Os produtores da região estão empenhados em dignificar o castelão enquanto vinho varietal, até como estratégia de diferenciação face a vinhos cujas castas tanto existem no Douro como na Austrália. E fazem bem, porque um bom exemplar de castelão é tudo o que precisamos quando queremos vinhos mais finos, com frutos vermelhos, notas fumadas e vegetais, por vezes cheiros balsâmicos naturais e uma boca delicada e sedosa. Quando os enólogos sabem interpretar a casta, o que significa evitar grandes extracções e madeira nova em excesso, temos vinhos diferentes e, ainda por cima, com excelente vocação gastronómica. Se tais vinhos nascerem de vinhas velhas, temos a cereja em cima do bolo.

Embora não seja fácil encontrar no mercado castelões com idade, quando alguma colecção de família vai parar a alguma destas garrafeiras que se especializam no rol de coisas antigas, acontece-nos encontrar colheitas com décadas e em bom estado. São, como se imagina, vinhos com aromas terciários misteriosos, quase sempre à volta das especiarias, notas vegetais e fumadas.

De facto, só fica agora a faltar uma maior atenção dos consumidores para os tintos de castelão da Península de Setúbal.

Tintos de castelão: a prova Pegos Claros Grande Escolha 2016

Herdade de Pegos Claros É uma das grandes referências em matéria de castelão, com vinhas bem velhas plantadas em solos de areia. Desta adega saem várias referências, todas feitas com a mesma casta (até um blanc de noirs). Este Grande Escolha segue a linha clássica de vinificação em grandes lagares, com engaço. Engaço que marca o vinho em termos de aromas e sabores. Temos os frutos vermelhos, sim, mas sempre com as notas vegetais da praxe. Fruta gulosa na boca, distinto, é um vinho que vai evoluir muito bem.

PVPR: 24,20 euros Periquita Superyor 2015

José Maria Deve-se a José Maria da Fonseca a chegada do castelão à Península de Setúbal, há quase dois séculos. Como a primeira vinha foi plantada na Cova da Periquita, a casta passou a ser conhecida, até aos anos 1990, como periquita. Hoje tem o nome de castelão francês, ou simplesmente castelão. Com muita experiência no assunto, Domingos Soares Franco gosta de fermentar as uvas em lagar, depois de prensadas a pé. Aqui sentimos uma fruta mais madura, aromas de casca de ameixa e notas fumadas. Na boca, sabores de alcaçuz com o carácter vegetal da casta.

PVPR: 40 euros Quinta do Piloto 2017 Coleção da Família

Quinta do Piloto O Quinta do Piloto tem diferentes vinhas velhas de castelão. Uma vez feito o vinho, as bases mais promissoras vão para estágio durante 24 meses em barrica. Ao fim desse tempo, os elementos da família Cardoso escolhem as melhores barricas. O vinho é engarrafado para outro estágio de 12 meses em cave. Este tinto muito cuidado chega-nos com umas curiosas notas terrosas, à mistura com frutos maduros. Tudo isso se sentirá na boca, mas num registo elegante. Como se imagina, os aromas e sabores da madeira estão bem presentes.

PVPR: 15,95 euros Vale de Touros Reserva 2017

Adega de Palmela Mais um tinto que nasce de uma vinha com boa idade (50 anos), o que é sempre uma mais-valia para a feitura destes tintos. A fermentação das uvas segue as regras da enologia moderna, com fermentações em inox e macerações prolongadas. É por isso que temos um vinho com frutos bem maduros, que nos recordam inclusive rebuçados de fruta. Na boca, notas terrosas numa base alicorada, doce. A isto não será alheio facto de o vinho nos chegar com 15,5 por cento de álcool. Se este valor fosse mais baixo não se perdia nada.

PVPR: 6 euros Quinta da Invejosa Reserva 2018

Filipe Palhoça Vinhos O produtor está instalado no Poceirão, território que é o terroir perfeito para a casta castelão, em virtude de os terrenos de areia e a água no subsolo a baixa profundidade nunca deixarem as vinhas em stress hídrico. Este reserva de 2018 apresenta-se com um belo perfume de rebuçado de frutos vermelhos (cereja). Tudo muito delicado. A textura acetinada do vinho quase faz lembrar um tinto clássico do Dão.

PVPR: 7,50 euros Cascalheira 2019

ASL Tomé Eis outro caso de fermentações prolongadas, o que se traduz num vinho muito perfumado, com destaque para frutos de baga pretos – em particular, os mirtilos – e para algumas notas florais. Tudo isto regressa na boca, com indicação de doçura expressiva.

Lá está, aqui repete-se a receita do álcool bem presente, com outros 15,5 por cento, embora a acidez viva o impeça de se tornar um vinho chato.

PVPR: 4 euros Herdade Espirra Vinhas Velhas Reserva 2017

Herdade da Espirra Este é um daqueles casos em que se dá pela casta com alguma facilidade, visto que por aqui sentimos os aromas de groselha e de ginja. É o que dá fazer pisa a pé. Aliás, toda esta prova revela que a pisa a pé é amiga destes tintos. Apesar de o Vinhas Velhas Reserva 2017 ter passado 24 meses em barricas de carvalho francês, não há nada de excessos. Bom volume e boa acidez, é um tinto que pede claramente uma carne gorda grelhada.

PVPR: 15 euros Barrosinha 2019

Herdade da Barrosinha Nesta companhia agrícola situada em Alcácer do Sal, as vinhas estão instaladas em terrenos de areia, em modo de sequeiro, sendo que todos os métodos de produção respeitam as práticas antigas. Registou-se a produção de 1015 garrafas para a colheita de 2019. Nesta fase o vinho está mais contido no nariz, mas ainda assim a recordar rebuçados de frutos vermelhos. Boca com vivacidade, será curioso acompanhar este tinto no tempo.

PVPR: 19 euros Fontanário de Pegões Vinhas Velhas 2016

Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões Outro clássico da região, Jaime Quendera sabe muito bem que a casta tem uma plasticidade infinita. Neste caso, o enólogo e director da Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões apresenta um vinho com notas perfumadas exuberantes, com fruta bem madura e aromas de gerânio.

Na boca, tudo isto regressa, com uma estrutura harmoniosa. Ainda assim, não deixa de ser um castelão inusitado.

PVPR: 15 euros Camolas Grande Escolha 2017

Adega Camolas Da empresa familiar instalada junto ao Parque Natural da Arrábida sai um tinto de uma vinha de castelão plantada na década de 1930. Bom equilíbrio entre o carácter vegetal da casta e os frutos vermelhos. Na boca, tudo no ponto certo entre estrutura, acidez e álcool.

Parece-nos uma boa ideia o estágio em barrica ter sido curto (seis meses). Desta forma podemos sentir o carácter primário da casta.

PVPR: 18 euros Serra Mãe Reserva 2018

Sivipa A Sociedade Vitivinícola de Palmela apresenta-nos um tinto de vinhas velhas de castelão para homenagear Sebastião da Gama, poeta que nasceu em Vila Nogueira de Azeitão. Aqui sentimos um vinho de perfil mais rústico e clássico, a cheirar a massas e engaço. Na boca temos as groselhas envoltas com as notas vegetais. Este Serra Mãe Reserva, apesar de ser um vinho de 2018, deve ser decantado antes de ser servido.

PVPR: 7,99 euros António Saramago Superior 2013

António Saramago Outro grande conhecedor da Península de Setúbal, António Saramago sempre revelou um carinho especial pela casta castelão, aqui numa versão mais contemporânea, em virtude do estágio durante 18 meses em barricas de carvalho novo. É por isso que sentimos por aqui aromas de folha de tabaco e frutos maduros. O tal trabalho de madeira também está muito presente na boca, o que é curioso para um vinho de 2013.

PVPR: 29,90 euros Trois - Vinhas Velhas 2016

Horácio Simões Três enólogos e amigos juntaram-se e criaram esta chancela chamada Trois, que pretende homenagear a memória e o trabalho na Península de Setúbal. Sabem que a casta castelão é fundamental para a afirmação e projecção da região (assim como a casta fernão pires). Aqui temos um tinto trabalhado com alguma barrica, pelo que sentimos como que umas notas mais químicas, mas envoltas pela fruta. Na boca sobressai o carácter vegetal do castelão.

PVPR: 42 euros Horácio Simões Grande Reserva 2017

Horácio Simões O patriarca Horácio e os filhos Luís e Pedro não fazem a coisa por menos: assumem que este Grande Reserva de castelão foi criado para chegar às duas décadas de vida. Até concordamos com eles. A questão é saber se os consumidores terão paciência para tanto. Se for o caso, o mais certo é que um tinto que agora evidencia muita fruta, um grande corpo e acidez considerável venha a transformar-se num vinho muito elegante daqui a 20 anos. E, atenção, desta edição só se encheram mil garrafas.

PVPR: 20 euros Foral de Palmela Reserva 2016

Venâncio da Costa Lima De uma casa com pergaminhos na região e instalada na Quinta do Anjo, temos um vinho que recorda a primeira emissão do Foral de Palmela, em 1170, com renovação do título em 1185 e 1512. Trata-se de um vinho que, no nariz, faz uma espécie de pingue-pongue entre frutos maduros (mirtilos) e certas notas vegetais. Notas estas que regressam em força na boca. Se um dos progenitores é o alfrocheiro (Dão), este tinto pode ser um bom exemplar para confirmar a tese.

PVPR: 17,90 euros Homenagem Grande Reserva 2015

Quinta do Monte Alegre A Quinta de Monte Alegre apresenta o seu castelão como Homenagem. Homenagem a todos os produtores que fazem o favor de conservar e cuidar de vinhas velhas. Vinhas velhas que, para os responsáveis financeiros das empresas, deviam ser arrancadas e substituídas por outras mais rentáveis. Ora, aqui temos uvas de uma vinha com 40 anos que dá origem a um tinto balsâmico, com notas de eucalipto e frutos bem maduros. Na boca, vegetal, algo adstringente e ​especiado.

PVPR: 20 euros

Este artigo foi publicado no n.º 2 da revista Solo.