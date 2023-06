PP e Vox não chegam a acordo e entregam Estremadura ao PSOE

Apesar da viragem à direita nas últimas eleições regionais e municipais espanholas, na Estremadura a coligação entre o Partido Popular (PP) e o Vox falhou, entregando o parlamento regional ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) por mais quatro anos.

A socialista Blanca Martín ocupará pelo terceiro mandato consecutivo a presidência da assembleia da Estremadura, mesmo com os deputados da direita e extrema-direita em maioria. O PSOE elegeu ainda Lara Garlito para o cargo de primeira vice-presidente do parlamento.

Blanca Martín conquistou 32 votos (28 do PSOE e quatro da coligação Unidas pela Estremadura, liderada pelo Podemos), enquanto o candidato do PP, Abel Bautista, reuniu os 28 votos dos deputados do próprio partido, à semelhança do Vox, que deu os cinco votos ao seu candidato, Ángel Pelayo Gordillo.

Apesar das portas abertas a uma aliança entre o Vox e o PP, que lhes daria a maioria na assembleia regional, com 33 deputados eleitos nas eleições de 28 de Maio, e a presidência da Junta da Estremadura, as divergências entre os líderes dos dois partidos na Estremadura revelaram-se insuperáveis.

"Aquilo que tenho de mais importante é a minha palavra", repetiu María Guardiola, líder regional do conservador PP, referindo-se a declarações em que garantiu não fazer coligações com o Vox, partido nacionalista, xenófobo e ultraconservador.

María Guardiola tinha oferecido ao candidato do Vox, Ángel Pelayo Gordillo, a presidência da assembleia, na condição de o partido de extrema-direita não integrar o executivo da Junta da Estremadura. Contudo, o líder da extrema-direita, Santiago Abascal, recusou o acordo.

Esta segunda-feira os dois partidos estiveram reunidos para tentar uma renegociação, mas sem sucesso. Esta terça-feira, dia de tomada de posse da XI legislatura da assembleia regional, PP e Vox não apresentaram uma alternativa ao governo de Guillermo Fernández Vara, do PSOE.

Os espanhóis regressam às urnas a 23 de Julho, depois de a pesada derrota dos socialistas nas eleições regionais e municipais ter levado o presidente de Governo, Pedro Sánchez, a antecipar as legislativas.