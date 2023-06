Blur regressam a Portugal para concerto no Meo Kalorama

Depois de terem sido, há umas semanas, um dos cabeças-de-cartaz do Primavera Sound, os Blur voltam a encabeçar um festival português: vão actuar a 31 de Agosto no Meo Kalorama, naquele que será o dia de arranque da segunda edição do festival no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

A banda de Damon Albarn terminará a sua actual digressão europeia no Kalorama, um mês depois do lançamento do novo álbum, o primeiro disco em oito anos, The Ballad of Darren, que acontecerá a 21 de Julho. Segundo a organização do festival, que cabe à promotora espanhola Last Tour, “o cartaz que tinha sido comunicado como fechado na semana passada, depois de anunciada a presença dos The Prodigy e de Lil Silva, abre espaço aos Blur". A julgar pela procissão de fãs que rumaram ao Primavera Sound para ver a banda britânica, não faltará público para este segundo concerto em Portugal.

Os Blur juntam-se a Siouxsie Sioux (fundadora dos Siouxsie and The Banshees, uma das bandas pioneiras do pós-punk, que regressa aos palcos dez anos após o último concerto), Arcade Fire, Belle & Sebastian, M83, Pabllo Vittar, Aphex Twin, The Prodigy, Yeah Yeah Yeahs, Arca, Dino D’Santiago, entre outros e outras.

Os passes para os três dias do Kalorama custam 160€ (31 de Agosto a 2 de Setembro), enquanto o bilhete diário vale 65€.