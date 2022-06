Gorillaz com um desfile de convidados de luxo, num dia que foi também de Pabllo Vittar

No último dia do Nos Primavera Sound 2022, sábado, a superbanda de Damon Albarn protagonizou uma das maiores enchentes da história do festival. A cantora e drag queen brasileira deu um espectáculo pop com tudo no sítio, e o reggaeton não passou despercebido.

Kelvin Mercer, dos De La Soul, irrompe no concerto dos Gorillaz, tipo torpedo, tipo hiperactivo, a fazer o aquecimento para aquilo que boa parte do público ansiava, e que o mar de telemóveis no ar veio confirmar: Feel Good Inc., uma das canções-emblema da superbanda liderada por Damon Albarn, responsável por fechar o palco principal do último dia do Nos Primavera Sound com uma das maiores enchentes da história do festival. Naquele que era um dos concertos mais aguardados desta edição, os fãs de Gorillaz receberam praticamente tudo a que tinham direito, mais uns quantos extras inesperados.