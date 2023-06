Blur fecham Primavera Sound com toda a sua fanfarronice e toda a sua elegância

A banda de Damon Albarn foi aquecendo as turbinas ao longo de um concerto que se foi tornando especial. Primavera Sound Porto regressa a 7, 8 e 9 de Junho do próximo ano.

Foi um reencontro feliz, aquele que os Blur e o público português viveram na madrugada de sábado para domingo, no quarto e último dia do Primavera Sound Porto. O concerto da banda de Damon Albarn, que interrompeu mais um hiato para muito recentemente dar início a nova digressão — e que, no próximo mês, lança aquele que constituirá apenas o seu terceiro disco do milénio (The Ballad of Darren sai a 21 de Julho) —, até nem começou com muito brilhantismo: uma versão não particularmente inspirada de um tema que integrará o novo álbum (St. Charles Square) e uma banda a aquecer as turbinas ao som de canções antigas foram aquilo que ouvimos nos primeiros minutos. Mas depois algo aconteceu.