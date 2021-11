Dino d’Santiago “Há um momento em que toda a gente quer um bocado de ti e é aí que não te podes desviar do teu caminho”

É o encerrar de um capítulo. É assim que Claudino Pereira, mais conhecido por Dino d’ Santiago, descreve Badiu, o álbum que é lançado esta sexta-feira. É como se fosse o final de uma trilogia, iniciada com Mundu Nôbu, de 2019, e continuada, o ano passado, com Kriola. Três álbuns que expõem a vivência de duas culturas (Santiago e Lisboa, Cabo-Verde e Portugal, África e Europa), e que em vez de o confrontarem com uma escolha, são binómios integrados na sua existência e arte.