Final do concurso de leitura em Torres Vedras

Cerca de 7800 mil alunos participaram no concurso de leitura do Plano Nacional de Leitura (PNL) 2022-2023, tendo sido lidas perto de mil obras.

Neste sábado, dia 3 de Junho, irá saber-se quem ganhará a final em cada um dos níveis de ensino (do 1.º ao 3.º ciclo), em que participaram crianças e jovens de Portugal e do estrangeiro.

No Centro Pastoral de Torres Vedras, a partir das 10h30, vão estar os 200 alunos finalistas, cada um com a possibilidade de levar um acompanhante.

A abertura do programa, que se prolonga até às 17h, contará com a presença do ministro da Educação, João Costa, da comissária do Plano Nacional de Leitura, Regina Duarte, e da presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodrigues.

Os alunos terão duas provas, uma de vídeo e uma de palco. Esta última descrita como “apresentação e leitura expressiva dos livros escolhidos pelos alunos” dos vários ciclos de ensino. A primeira, a do vídeo, será votada pelo público.

“Na final, não celebramos apenas os que chegam até aqui, mas todos os envolvidos no processo, entre alunos, famílias, professores, professores bibliotecários, bibliotecários municipais e mediadores. Valorizamos não apenas o acto individual de leitura mas também o seu sentido colectivo, trazido ao concurso pelos juízos de quem lê”, dizem as comissárias do PNL, Regina Duarte e Andreia Brites, ao PÚBLICO via email.

Leitores a promover a leitura

Antes já tinham referido que este concurso “representa a presença da leitura na escola e na comunidade. Ao longo das várias fases, os alunos lêem e partilham experiências. Embora seja um processo invisível, tecem-se diálogos entre pares, entre alunos e professores, entre equipas de mediadores, nas famílias”.

As comissárias dizem ainda que “o PNL defende que a leitura chegue a todos e que os leitores sejam também agentes de promoção da leitura”.

Durante a final, que será apresentada por José Carlos Malato, haverá um momento de dança contemporânea com a actuação de alunos da Academia Espaço-Dança de Torres Vedras (15h), assim como se assistirá à leitura de O Avô Minguante (texto de Daniela Leitão e ilustração de Catarina Silva), o livro vencedor da 9.ª edição do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce, que apoia o concurso, a par da RTP, da Bertrand e do El Corte Inglés.

Também fazem parte da organização desta iniciativa a Rede de Bibliotecas Escolares, a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, o Camões — Instituto da Cooperação e da Língua e a Direcção-Geral de Administração Escolar.

Os prémios a atribuir aos vencedores são cheques-livro, máquinas polaroids, webcams e livros.

A terminar, dizem as comissárias: “Estamos atentas aos vídeos que ganham, em plataformas digitais, uma relevância incontornável na forma como alguns grupos falam de livros. Compete-nos, enquanto responsáveis por uma política de leitura pública, reflectir de forma sustentada e continuada sobre todas as manifestações de promoção da leitura.”

O Plano Nacional de Leitura está no Auditório Poente da Feira do Livro de Lisboa, com actividades como consultório de leituras (todos os dias, das 18h às 19h), oficina de promoção de leitura em família (10 de Junho, às 11h, com Margarida Botelho) e um debate com booktokers (dia 8, às 18h).