Um engenheiro informático para a dra. Mónica Quintela

A deputada do PSD Mónica Quintela respondeu ao meu artigo “Um forte candidato ao Óscar de ideia mais parva de sempre”, sobre as novas e demenciais regras de distribuição electrónica de processos em tribunal, com um artigo no PÚBLICO onde se propõe “esclarecer” aqui este vosso criado sobre a necessidade da nova lei. É logo o primeiro equívoco: nunca coloquei em causa a necessidade de melhorar a transparência do processo de distribuição dos juízes. Aquilo que disse — e reafirmo — é que esta é uma maneira extremamente palerma de o fazer. A ideia é boa. A lei é estúpida. O que não é uma novidade: o que mais há por aí (outro exemplo: a obtusa lei dos sefarditas) é legislação cheia de boas intenções e de péssimos efeitos. Esta é mais uma delas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt