Um forte candidato ao Óscar de ideia mais parva de sempre

A portaria mais aguardada do ano entrou finalmente em vigor. Confirma-se: a justiça portuguesa está a ser destruída por aqueles que supostamente a querem salvar. A nova distribuição de processos em tribunal é uma patetice sem nome, e não há inocentes nesta história. A Lei n.º 55/2021 foi aprovada em Agosto de 2021 por todos os partidos, com excepção do PS. Foi uma iniciativa da deputada do PSD Mónica Quintela, a advogada que Rui Rio achou um dia que iria contribuir para colocar a justiça portuguesa nos eixos. Tem-se visto.

