Sinn Féin ganha as eleições na Irlanda do Norte, mas o DUP consegue manter o número de vereadores

O Governo britânico e o Sinn Féin, o partido nacionalista que ganhou as eleições municipais de quinta-feira na Irlanda do Norte, voltaram a fazer um apelo ao Partido Unionista Democrático (DUP, unionista) para que aceite restabelecer o governo autónomo depois da clara vitória dos republicanos.

Na segunda eleição que ganha em um ano, depois de não ter vencido nenhuma nos 101 anteriores, o Sinn Féin, de acordo com a contagem dos votos finalizada este domingo, obteve 144 lugares de vereador (30,9% dos votos), dos 462 que estavam em disputa, contra 122 do DUP (23,3%). E se os unionistas obtiveram exactamente o mesmo número de mandatos, os nacionalistas conseguiram obter mais 39 do que nas eleições anteriores.

Atrás deles ficou o Partido da Aliança, com 13,3% e 67 vereadores (mais 14), o Partido Unionista do Ulster (UUP), com 10,9% e 54 vereadores (menos 21) e o Partido Social-democrata e Trabalhista, com 8,7% e 39 vereadores (20 menos). Outras pequenas formações políticas conseguiram eleger 36 vereadores, doze menos que em 2019.

“Espero que com os novos vereadores, a assembleia e o executivo possam voltar ao trabalho”, disse o secretário de Estado para a Irlanda do Norte do Governo britânico, Chris Heaton-Harris, citado pelo Guardian.

A número dois do Sinn Féin e porta-voz do partido em Stormont (parlamento), Michelle O’Neill, defendeu que os resultados reflectem o desejo dos norte-irlandeses de recuperar as instituições autonómicas. “Chegou o momento da política funcionar para toda a gente, para todas as comunidades e de construir um futuro melhor para todos”, afirmou.

No entanto, o facto de o DUP ter aguentado o embate e mantido o mesmo número de vereadores, a juntar-se ao mau resultado do UUP (mais moderado), o seu grande rival dentro do campo leal à coroa britânica, permite ao seu líder, Jeffrey Donaldson, sair reforçado do sufrágio.

Mesmo que agora tenha de enfrentar o dilema: voltar ou não ao executivo e ao parlamento, tendo em conta que o boicote é um tema popular na Irlanda do Norte e permitiu-lhes aguentar o resultado nestas municipais. A decisão só deverá ser tomada depois do Verão.

Segundo o Acordo de Sexta-Feira Santa, assinado em 1998, para pôr fim ao conflito entre protestantes e católicos, o partido nacionalista mais votado e o partido unionista mais votado formam um executivo de coligação, liderado por quem ganhar as eleições.

No entanto, como forma de protesto contra o Protocolo da Irlanda do Norte (e o enquadramento de Windsor), negociado pelo Reino Unido com a União Europeia para não criar uma fronteira física entre as duas Irlandas depois da saída britânica da UE, o DUP recusou-se a assumir os seus cargos no governo e no parlamento regionais, levando à sua paralisação.