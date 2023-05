Celebrar e eleger estátuas numa gala “fofinha” onde nada fica por dizer

O confronto com o passado vai instalando algum desconforto entre as anfitriãs e faz oscilar o tom da narrativa, entre a performance entusiasta e a crítica mais ou menos evidente. Kore e Galateia, apresentadores da primeira edição da gala de estátuas do Porto, estão na Praça da República para celebrar estas esculturas públicas e dar ao povo o poder de eleger a que resistirá naquela geografia – ou pelo menos assim planeiam. “Hoje vamos fazer História”, anuncia Galateia. “Mais do que isso, vamos fazer futuro”, acrescenta Kore. A agência do futuro, entidade organizadora do evento fictício, foi criada para compensar a imperfeição da democracia, regime onde quem ainda não nasceu ou não vota fica de fora. E garante ter “tudo previsto”. Terá mesmo? A nova produção da Visões Úteis está no jardim desta praça do Porto a partir de terça-feira e até domingo, sempre às 19 horas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt