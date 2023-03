Sem-abrigo no Porto: “Estatísticas não espelham metade da realidade”

Carmo Fernandes, directora-geral dos Albergues do Porto, alerta para crescimento do número de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Respostas não chegam para todos.

O problema das pessoas em situação de sem abrigo no Porto é “muito maior” e “mais complexo” do que aquilo que mostram as estatísticas. Carmo Fernandes, directora-geral dos Albergues do Porto desde Julho de 2021, tem-se apercebido de que a sua instituição é um “bom barómetro” para entender a realidade mais alargada da cidade. Se nos dois pólos desta IPSS mais de metade dos seus utentes não consta das estatísticas dos sem-abrigo do Porto, o panorama geral não fugirá muito dessa norma, acredita.