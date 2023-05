E se um desconhecido lhe oferecer flores? Para Lady Gaga, é caso de polícia

Um homem foi impedido de entregar um ramo de flores na casa de Lady Gaga. A equipa de segurança da cantora, descreve o site de entretenimento TMZ, interpelou o homem quando este já se encontrava na propriedade, junto à garagem, tendo chamado a polícia.

No dia 11 de Maio, pelas 19h42 locais, “os agentes foram à residência de Lady Gaga, a propósito de uma chamada de invasão de propriedade”, disse à Entertainment Weekly o tenente Jack Jordan, do Departamento do Xerife do condado de Los Angeles. Os agentes “determinaram que não tinha ocorrido nenhum crime”, uma vez que o homem não tentou entrar em contacto com Gaga.

Às autoridades, o intruso explicou que apenas desejava deixar flores a Lady Gaga. O homem recebeu uma advertência para não se voltar a aproximar da residência da cantora, mas, dizem os sites norte-americanos, não foi detido.

No entanto, os seguranças da artista sublinharam que esta não é a primeira vez que o fã deixa presentes para Lady Gaga. E o cuidado extremo com a segurança da artista não é à toa. Em 2021, dois buldogues franceses da também actriz foram levados num episódio violento, tendo o cuidador dos animais, Ryan Fischer, sido alvejado no peito.

Fischer estava a passear os três dos buldogues franceses da cantora, numa área residencial em Hollywood, quando um carro parou ao seu lado e dois homens exigiram que ele entregasse os animais, relatou, na altura, a polícia numa declaração.

O homem foi, então, baleado pelos assaltantes, que fugiram de carro com dois dos animais, Koji e Gustav. Um terceiro, a cadela Miss Asia,​ escapou e foi mais tarde encontrado pela polícia.

Dias depois, uma mulher entregou os animais numa esquadra de Los Angeles, na expectativa de receber a recompensa prometida pela cantora. Mas acabou por ser acusada de estar envolvida no rapto dos cães e condenada a dois anos de pena suspensa. Em Fevereiro, a mulher entrou com uma acção contra Lady Gaga por não ter cumprido o prometido e pago a recompensa de 500 mil dólares (410 mil euros, ao câmbio da época).

O homem que atingiu Fischer, identificado como James Howard Jackson, foi condenado a 21 anos de prisão, enquanto outras pessoas envolvidas no esquema foram sentenciadas a penas de entre quatro e seis anos por roubo.

De acordo com as autoridades, o sequestro dos animais não foi realizado tendo em conta a identidade da proprietária, mas o elevado valor comercial dos buldogues franceses: por serem de uma raça muito procurada e de difícil criação, em 2021, um cão era vendido por valores entre os 5500 e os 10.000 dólares (de 4555 a 8283 euros, ao câmbio da altura). Actualmente, o valor comercial de um buldogue francês na Califórnia é de 2900 dólares (2660€).