Trump considerado culpado de abusar sexualmente de jornalista

Donald Trump foi considerado culpado de agredir sexualmente E. Jean Carroll num julgamento civil num tribunal de Nova Iorque. Os jurados chegaram a essa conclusão depois de apenas três horas de deliberação. O ex-Presidente dos Estados Unidos também foi considerado culpado de difamação, por ter sempre afirmado publicamente que a jornalista e escritora tinha inventado a história.

Durante os sete dias do julgamento num tribunal de Manhattan, Carroll, de 79 anos, afirmou que Trump, de 76 anos, a violou num provador da loja de roupa de luxo Bergdorf Goodman em 1995 ou 1996, e depois lhe arruinou a reputação, negando que tudo tivesse realmente acontecido.

A acusação de difamação está relacionada com uma publicação do ex-Presidente na sua rede social Truth Social, onde considera as acusações como “uma completa invenção” e “uma mentira e um embuste”.

O ex-Presidente também se referiu a E. Jean Carroll como apenas uma “maluca” a tentar vender um livro de memórias.

“Sei que irão cumprir o vosso dever sob juramento de chegar a um veredicto justo e verdadeiro”, disse o juiz Lewis Kaplan aos seis homens e três mulheres que compunham o júri e estes decidiram que Trump terá agora de pagar cinco milhões de dólares (4,53 milhões de euros) de indemnização à jornalista.

Como se trata de um julgamento civil e não criminal, Trump não corria o risco de ser condenado a uma pena de prisão.

Carroll acusou Trump em 2019, quando este estava ainda na Casa Branca. Desde o princípio que o ex-Presidente norte-americano negou as acusações, considerando-as uma fabricação. O ano passado a jornalista reagiu apresentando queixa na Justiça por agressão e difamação, com base na referida publicação na rede social.

"Estou aqui porque Donald Trump me violou, e porque quando eu escrevi sobre isso, ele disse que não aconteceu. Ele mentiu e destruiu a minha reputação, e eu estou aqui para resgatar a minha vida", disse a jornalista no início de um depoimento que ocupou a quase totalidade da segunda sessão do julgamento, que começou no dia 2 de Maio com a selecção final do júri.

Trump optou por não comparecer no julgamento civil — e não era obrigado a fazê-lo —, mas garantiu que o encontro com Carroll na loja nunca aconteceu e que nem sequer a conhecia.

O ex-Presidente chegou mesmo a referir em sua defesa que a jornalista e escritora não fazia o seu género, embora a tivesse confundido numa fotografia com a sua segunda mulher, Marla Maples, num depoimento feito em Outubro de 2022, mas que só foi conhecido agora durante o julgamento.

Durante o questionário, Trump foi instado a identificar uma mulher que surgia ao seu lado numa fotografia, tirada numa cerimónia de angariação de fundos no início da década de 1990, numa altura em que o magnata do imobiliário estava casado com a sua primeira mulher, Ivana.​ "É a Marla", disse Trump assim que olhou para a fotografia. "Sim, é a Marla, a minha mulher”, acrescentou, antes de ser desmentido pela sua advogada, Alina Haba: "Não, é a Carroll."

Carroll, que na altura dos factos, era uma conhecida colunista na revista Elle, escreveu sobre a violação num artigo na revista New Yorker em 2019. Embora sem precisar bem a data do encontro fortuito com Trump na conhecida loja da 5ª Avenida, que situou “entre o Outono de 1995 e a Primavera de 1996”, a jornalista conta que, depois de uma troca de palavras, com elogios de parte a parte, Trump lhe pediu para o ajudar a escolher uma peça de lingerie para oferecer “a uma amiga”.

A determinada altura, Trump empurrou-a para um provador da loja onde a agrediu sexualmente antes de Carroll ter conseguido escapar.