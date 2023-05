Tribunal de Nova Iorque rejeita queixa de Trump contra o The New York Times

Juiz obriga ex-Presidente dos EUA a pagar despesas relacionadas com o processo. Trump diz ter sido vítima de um “plano insidioso” numa investigação do jornal sobre as suas declarações de impostos.

Um juiz de Nova Iorque rejeitou uma queixa de Donald Trump contra o The New York Times e obrigou o ex-Presidente dos Estados Unidos a pagar as despesas relacionadas com o processo, incluindo os honorários dos advogados do jornal norte-americano.