Trump Organization condenada em tribunal por fraude e evasão fiscal

Anterior Presidente dos EUA não foi acusado e culpou o director financeiro da empresa por um esquema de pagamentos paralelos. Decisão pode abrir portas a mais condenações, com Trump no banco dos réus.

A empresa de Donald Trump foi considerada culpada de 17 crimes de fraude financeira e de evasão fiscal cometidos ao longo de mais de uma década, uma decisão que não afecta de forma significativa as actividades empresariais do anterior Presidente dos Estados Unidos, mas que pode prejudicar a sua tentativa de regressar à Casa Branca e abre portas a futuras condenações com consequências mais pesadas.