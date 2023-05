Carla Castro abandona vice-presidência da bancada da Iniciativa Liberal

A liberal, que se candidatou à presidência do partido contra Rui Rocha, diz ser necessário um maior foco na união. O PÚBLICO apurou que a deputada se sentiu excluída na direcção do grupo parlamentar.

Carla Castro anunciou esta sexta-feira, através das redes sociais, que tomou a decisão de abandonar a vice-presidência da bancada parlamentar da Iniciativa Liberal. Em causa está a falta de envolvimento na estratégia, comunicação e gestão do partido que um cargo como seu deveria ter, segundo entende a deputada.

"Venho por este meio dar uma breve nota da minha resignação de vice-presidente de bancada parlamentar. Aceitei a continuidade do mandato após a convenção, até pela unidade que defendia e defendo", começou por escrever Carla Castro no Twitter.

Para a até então vice-presidente da bancada dos liberais, os "cargos devem ter efectivo exercício dos mesmos (neste caso participação na estratégia, comunicação e gestão)", algo que não tem acontecido. Por esse motivo, e não estando "na política por cargos", decidiu apresentar a demissão.

"Reitero que é muito importante a união e é nisso que temos de nos centrar: há promessas eleitorais para ajudar a cumprir, um partido para crescer e uma enorme necessidade de ajudar a tornar Portugal Mais Liberal: contam comigo e não obsta a nada no orgulho e honra em trabalhar, todo os dias, colaborativamente, em prol dos compromissos para um Portugal Mais Liberal", conclui a liberal.

Ao que o PÚBLICO apurou, Carla Castro cedo começou a sentir-se excluída na direcção do grupo parlamentar. O assessor que a apoiou no Congresso da IL foi despedido e queixa-se de ter deixado de ser apoiada pela equipa de comunicação do partido – os seus discursos e actividades parlamentares passaram a ser ignorados nas redes sociais, um meio onde a Iniciativa Liberal sempre apostou. Algumas vezes, as suas tentativas de intervenção foram alteradas à última hora.

O facto de Ricardo Valente, vereador na Câmara do Porto, que apoiou Carla Castro nas eleições internas, estar também a ser considerado, segundo Carla Castro, persona non grata ao partido, contribuiu para a decisão. A demissão foi, assim, um acumular de situações em que a ex-candidata à liderança se sentiu posta de lado pela nova direcção.

Tirada da fotografia

O PÚBLICO apurou ainda que a deputada Carla Castro terá sido excluída das fotografias do próprio grupo parlamentar e ainda da fotografia tirada a propósito da participação no 25 de Abril (onde estavam todos os deputados menos a vice-presidente da IL).

Questionados sobre o porquê destas sucessivas exclusões, o partido (que não negou tê-lo feito) recusou-se a comentar, remetendo apenas todo e qualquer esclarecimento em nome do partido para o comunicado que deverá ser enviado nas próximas horas.

Carla Castro foi candidata à liderança da Iniciativa Liberal nas eleições que se realizaram na convenção electiva, em Janeiro, que acabou por perder para Rui Rocha. Na altura, Rui Rocha juntou 51,7% dos votos dos membros inscritos, enquanto a lista de Carla Castro teve 44% dos votos e a de José Cardoso 4,3%.

Em entrevista ao PÚBLICO no final do passado ano, a deputada dizia querer pôr o partido "claramente virado para fora" para "ganhar o país", tornando-se "a terceira força política". Na altura em que apresentou a sua candidatura à liderança do partido, prometia manter a actual matriz liberal social, política e económica, recusando qualquer inclinação para um maior conservadorismo nos costumes.

Esta decisão ocorre cerca de três meses depois de o grupo parlamentar decidir manter a deputada como vice-presidente da bancada (actualmente liderada por Rodrigo Saraiva).

Notícia actualizada às 13h